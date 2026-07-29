Банк России утвердил новые правила комиссий для переводов через СБП

Переводы через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии доступны клиентам банков при операциях на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Это следует из решения совета директоров Банка России от 27 марта 2026 года.

Согласно документу, комиссия при переводе средств на сумму более 100 тысяч рублей через СБП между физическими лицами составит не более 0,5 процента, но не может превышать максимальный лимит в 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, без комиссии через СБП можно переводить до 30 миллионов рублей между собственными счетами клиента. Это условие действует при обязательном совпадении номера телефона отправителя и получателя перевода.