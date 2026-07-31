Что изменится в России с августа: законы, штрафы, выплаты

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу ряд значимых изменений, затрагивающих финансовые интересы граждан. Корректировки коснутся пенсионного обеспечения, порядка получения налоговых уведомлений, социального страхования самозанятых и правил автострахования.

Социальный фонд России проведет традиционный ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Новая сумма выплат будет сформирована с учетом страховых взносов, перечисленных работодателями в 2025 году. При расчете прибавки учитывается не более трех пенсионных коэффициентов. Исходя из стоимости одного коэффициента в 2026 году, равной 156,76 рубля, максимальный размер ежемесячной доплаты составит 470,28 рубля.

Параллельно будет проиндексирована накопительная часть пенсий. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3 процента, а срочные выплаты — на 19,32 процента. Эти изменения также затронут участников государственной программы софинансирования, которые уже получают срочные пенсионные выплаты. Накопительная компонента формировалась в период с 2002 по 2013 год, а право на ее получение наступает у женщин с 55 лет, у мужчин — с 60 лет.

В сфере налогообложения с 1 августа меняется механизм доставки уведомлений. Налоговые органы начнут автоматически направлять документы в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг. Необходимость подавать отдельное заявление на получение уведомлений в электронном виде полностью отменяется. Дополнительно с этой даты на документы, размещенные на портале, будет официально распространяться режим налоговой тайны.

Участники эксперимента по добровольному социальному страхованию среди самозанятых, стартовавшего в январе 2026 года, смогут оформить первые выплаты по больничным листам. Размер пособия рассчитывается исходя из выбранной при вступлении в программу страховой суммы в размере 35 или 50 тысяч рублей, а также зависит от общего страхового стажа и длительности участия в проекте. Программа покрывает исключительно временную нетрудоспособность по болезни и не предусматривает декретные выплаты.

Для автовладельцев вводится новое правило возврата средств по ОСАГО. Если собственник транспортного средства расторгает договор страхования до начала срока его действия, он вправе вернуть часть уплаченной премии. Страховщик имеет право удержать только фактические расходы на ведение дела и обязательные отчисления в компенсационные фонды. Возврат оставшейся суммы производится в течение 14 календарных дней с момента подачи заявления. Ранее законодательство не предусматривало возврат премии даже при досрочном расторжении еще не вступившего в силу договора.