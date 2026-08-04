Цифровой суверенитет в действии: сайты крупнейших российских банков перестали открываться в популярных браузерах

Миллионы пользователей столкнулись с технической проблемой: сайты ведущих российских банков массово перестали открываться через Chrome, Safari, Firefox и Edge. Причина — переход финансовых организаций на отечественные SSL-сертификаты Минцифры после отзыва зарубежных аналогов. При этом мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме.

Российские банки начали массовый переход на национальные сертификаты безопасности, выдаваемые Минцифры России. Это вынужденная мера: зарубежные удостоверяющие центры отозвали SSL/TLS-сертификаты, которые ранее обеспечивали защищенное соединение между браузером пользователя и сайтом банка.

Проблема в том, что популярные браузеры Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox и Microsoft Edge по умолчанию не доверяют российским сертификатам Минцифры. В результате при попытке открыть сайт банка пользователи видят предупреждения о небезопасном соединении или не могут загрузить страницу вовсе.

Проблемы с доступом через браузеры наблюдаются на сайтах крупнейших финансовых организаций:

Сбер

ВТБ

Альфа-Банк

Россельхозбанк

Промсвязьбанк

Уралсиб

Банк Санкт-Петербург

Как получить доступ к банковским сервисам?

Самый простой способ - использовать мобильные приложения банков. Они работают корректно, так как используют собственные механизмы проверки сертификатов и не зависят от настроек браузеров.

Для доступа через браузер необходимо вручную добавить российский корневой сертификат Минцифры в доверенные. Инструкции по установке сертификата доступны на сайтах банков и портале Госуслуг. Процесс требует определенных технических навыков и занимает несколько минут.

Альтернативный вариант использовать отечественные браузеры (Яндекс Браузер, Atom), которые уже поддерживают российские сертификаты по умолчанию.

Переход на отечественные сертификаты — часть стратегии цифрового суверенитета России. После введения санкций и отключения от зарубежных сервисов страна активно развивает собственную инфраструктуру интернета. Однако этот процесс сопровождается временными техническими сложностями для пользователей, которым приходится адаптироваться к новым реалиям.

Пока банки и регуляторы работают над упрощением процесса установки сертификатов, пользователям рекомендуется пользоваться мобильными приложениями или заранее настроить браузеры для бесперебойного доступа к финансовым сервисам.