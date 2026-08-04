Цифровой суверенитет в действии: сайты крупнейших российских банков перестали открываться в популярных браузерах

Миллионы пользователей столкнулись с технической проблемой: сайты ведущих российских банков массово перестали открываться через Chrome, Safari, Firefox и Edge. Причина — переход финансовых организаций на отечественные SSL-сертификаты Минцифры после отзыва зарубежных аналогов. При этом мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме.
Российские банки начали массовый переход на национальные сертификаты безопасности, выдаваемые Минцифры России. Это вынужденная мера: зарубежные удостоверяющие центры отозвали SSL/TLS-сертификаты, которые ранее обеспечивали защищенное соединение между браузером пользователя и сайтом банка.
Проблема в том, что популярные браузеры Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox и Microsoft Edge по умолчанию не доверяют российским сертификатам Минцифры. В результате при попытке открыть сайт банка пользователи видят предупреждения о небезопасном соединении или не могут загрузить страницу вовсе.
Проблемы с доступом через браузеры наблюдаются на сайтах крупнейших финансовых организаций:
Сбер
ВТБ
Альфа-Банк
Россельхозбанк
Промсвязьбанк
Уралсиб
Банк Санкт-Петербург
Как получить доступ к банковским сервисам?
Самый простой способ - использовать мобильные приложения банков. Они работают корректно, так как используют собственные механизмы проверки сертификатов и не зависят от настроек браузеров.
Для доступа через браузер необходимо вручную добавить российский корневой сертификат Минцифры в доверенные. Инструкции по установке сертификата доступны на сайтах банков и портале Госуслуг. Процесс требует определенных технических навыков и занимает несколько минут.
Альтернативный вариант использовать отечественные браузеры (Яндекс Браузер, Atom), которые уже поддерживают российские сертификаты по умолчанию.
Переход на отечественные сертификаты — часть стратегии цифрового суверенитета России. После введения санкций и отключения от зарубежных сервисов страна активно развивает собственную инфраструктуру интернета. Однако этот процесс сопровождается временными техническими сложностями для пользователей, которым приходится адаптироваться к новым реалиям.
Пока банки и регуляторы работают над упрощением процесса установки сертификатов, пользователям рекомендуется пользоваться мобильными приложениями или заранее настроить браузеры для бесперебойного доступа к финансовым сервисам.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»