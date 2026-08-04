Единственный официальный российский производитель телевизоров «Квант» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» - предприятие, которое до недавнего времени оставалось единственным производителем телевизоров, включенным в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга. Компания не выдержала конкуренции с китайскими брендами, санкционного давления и отсутствия стабильного спроса, накопив при этом миллиардные долги перед банками и IT-гигантами.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, 3 августа суд принял запрос о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, что фактически открывает финальную стадию банкротства — конкурсное производство.

Инициатором краха компании выступил один из крупнейших игроков рынка — ООО «ДНС ритейл». Ритейлер подал иск о банкротстве «Кванта» еще в июне 2025 года, а в феврале суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. Задолженность завода перед DNS, включенная в реестр кредиторов, составила 654,6 млн рублей.

Однако претензии ритейлера — лишь вершина айсберга финансовых проблем завода. В реестре крупнейших кредиторов «Кванта» оказались структуры, далекие от классической бытовой электроники: ООО «Лаборатория Алисы» (принадлежит экосистеме «Яндекса»), «Торговый дом ББК» и «Ситроникс клауд». К маю общий объем их требований превысил 763,4 млн рублей.

Но по-настоящему сокрушительный удар по финансам компании нанесли банки. По данным CNews, в июне суд включил в реестр требований кредиторов долг перед Сбербанком на колоссальную сумму в 3,39 млрд рублей.

Участники рынка отмечают, что кризис «Кванта» был предсказуем. Предприятие стало жертвой сразу нескольких факторов: беспощадной ценовой и технологической конкуренции со стороны китайских поставщиков, санкционных ограничений на импорт комплектующих и внутренних финансовых трудностей.

Фактически завод остановился задолго до юридического банкротства. Еще в апреле прошлого года «Квант» полностью прекратил выпуск телевизоров под собственным брендом Irbis во всех диагоналях.

Главной причиной стала экономическая нецелесообразность: продукцию завода не покупали. Ставка на государственные закупки, на которые традиционно опираются компании из реестра Минпромторга, не оправдала себя. Как отмечали отраслевые издания, тендеры выигрывали иностранные бренды, имеющие локализованную сборку в РФ, а не полностью отечественный продукт «Кванта».

Банкротство «Кванта» ставит под сомнение эффективность мер по импортозамещению в сегменте сложной бытовой электроники. Наличие записи в заветном реестре Минпромторга и статус «единственного отечественного производителя» не смогли спасти предприятие. История «Кванта» наглядно демонстрирует: без реальной конкурентоспособности на свободном рынке и гарантированных объемов госзаказа даже самая мощная административная поддержка не способна удержать на плаву высокотехнологичное производство.