Международные резервы России за неделю сократились на $11,8 млрд

Объем международных резервов России за период с 24 по 31 июля снизился на $11,8 млрд и составил $720,3 млрд. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Банка России.

Как передает ТАСС со ссылкой на регулятора, сокращение резервов произошло «в основном из-за отрицательной переоценки» — изменения рыночной стоимости активов и валютных курсов, а не вследствие прямых продаж или расходов золотовалютных запасов.

Динамика резервов в июле носила разнонаправленный характер. Если на 17 июля их объем составлял $722,9 млрд, то к 24 июля показатель вырос на $9,2 млрд, достигнув отметки в $732,1 млрд. Однако уже в последнюю неделю месяца резервы скорректировались вниз, оказавшись ниже значений середины июля.

Справка Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка и правительства Российской Федерации. В их состав входят валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) и резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ). Эти резервы служат подушкой безопасности для экономики страны и используются для обеспечения стабильности финансовой системы.