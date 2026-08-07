Партия «Родина» потребовала через Верховный суд привлечь «Яблоко» к ответственности за нарушения

Верховный суд РФ получил иск от партии «Родина», в котором она просит привлечь «Яблоко» к ответственности за, по ее мнению, регулярные нарушения правил избирательной кампании. По информации ТАСС, в заявлении речь идет о незаконной агитации, финансовых нарушениях и размещении материалов, которые не допускаются законом.

Как следует из иска, часть претензий относится еще к периоду до официального выдвижения кандидатов. В частности, заявители указали на даты, когда были подписаны уведомления об отсутствии у представителей федерального списка «Яблока» иностранных счетов и активов.

Истцы указывают, что процедура выдвижения кандидатов была нарушена: из 269 человек 218 успели поставить подписи в документах еще в период с 20 по 26 июня 2026 года, хотя предвыборный съезд партии прошел только 27–28 июня. Кроме того, еще 39 претендентов оформили уведомления уже в дни проведения съезда, а оставшиеся 12 — лишь после его окончания. По их мнению, это подтверждает несоблюдение установленного законом порядка.

Отдельный блок претензий связан с расходами на агитацию. В исковом заявлении говорится, что траты, произведенные вне избирательного фонда либо сверх его допустимого лимита, достигли 35 млн рублей. По утверждению заявителей, эта сумма превышает установленный законом предел в 5% от максимального размера фонда, что может служить основанием для применения санкций.

«Родина» также настаивает на правовой оценке публикаций, размещённых на официальном ресурсе «Яблока». По мнению заявителей, на сайте прослеживается последовательная поддержка ЛГБТ-движения*, которое в России признано экстремистским и находится под запретом. Истцы считают, что сохранение этих материалов в свободном доступе фактически означает публичное оправдание и распространение идей запрещённой в стране организации.

О дате рассмотрения этого иска Верховный суд пока не объявлял.