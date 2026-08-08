«Рынок здоровья должен стать прозрачным»: Ирина Писарева - о новых правилах для нутрициологов, СРО и защите россиян от псевдоэкспертов

Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева — о том, почему медицинскую нутрициологию необходимо отделить от консультирования по здоровому образу жизни, кто сможет работать без медицинского образования и почему рынок здоровья нуждается в новых правилах доверия.

В преддверии Дня физкультурника в России состоялась пресс-конференция в Правительстве Российской Федерации, объединившая представителей спортивного сообщества, известных спортсменов, экспертов в области физической культуры, профилактики здоровья и лидеров общественного мнения, продвигающих принципы здорового образа жизни.

Одним из участников встречи стала Ирина Писарева — член Общественной палаты Российской Федерации, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания.

После пресс-конференции корреспонденту «Российской газеты» удалось отдельно поговорить с Ириной Писаревой о переменах, которые в ближайшие месяцы могут серьезно изменить российский рынок здоровья.

С 1 сентября вступает в силу новая номенклатура медицинских специальностей, в которую включена нутрициология. Одновременно перед отраслью встал принципиальный вопрос: что делать тысячам специалистов по питанию и здоровому образу жизни, которые не имеют медицинского образования, но уже много лет работают с людьми?

А с 1 октября новые правила платформенной экономики усиливают требования к проверке товаров на маркетплейсах, в том числе лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАД.

Где должна проходить граница между врачом и специалистом по здоровому образу жизни? Как отделить профессионала от человека с трехмесячными курсами? И может ли саморегулирование стать альтернативой тотальным запретам?

— Ирина Александровна, с 1 сентября нутрициология официально появляется в номенклатуре медицинских специальностей. Это правильное решение?

— Безусловно. Когда речь идет о диагностике заболевания, интерпретации результатов медицинских исследований, лечебном питании, назначении препаратов или изменении терапии, этим должен заниматься специалист с соответствующим медицинским образованием.

За последние годы само слово «нутрициолог» стало слишком размытым. Так мог называть себя и врач с серьезной профессиональной подготовкой, и человек, который несколько месяцев назад закончил онлайн-курс. Для обычного человека отличить одного от другого практически невозможно.

Поэтому закрепление нутрициологии в медицинском поле — важный шаг прежде всего с точки зрения безопасности граждан.

Но теперь возникает второй вопрос: что делать с большим профессиональным сообществом специалистов по питанию и здоровому образу жизни, которые врачами не являются?

— И какой ответ предлагает Федерация?

— Я категорически против двух крайностей.

Первая — оставить все как есть, когда практически любой человек может назвать себя экспертом по здоровью и давать рекомендации, иногда уже фактически заходя на территорию медицинской деятельности.

Вторая — просто сказать тысячам добросовестных специалистов: «Теперь вы не можете работать».

Оба варианта неправильные.

В стране уже сформировалось большое сообщество специалистов, которые получили серьезную подготовку, постоянно повышают квалификацию и годами помогают людям формировать здоровые привычки.

Наша задача — не запретить эту профессию, а создать для нее понятные и цивилизованные правила.

— Где тогда должна проходить граница между врачом и немедицинским специалистом?

— Эта граница должна быть максимально четкой.

Диагностика, лечение, назначение лекарственных препаратов, изменение терапии, медицинская интерпретация анализов — исключительно зона врача.

Но есть огромный пласт работы, который медицинским вмешательством не является.

Это формирование принципов рационального питания, здоровых пищевых привычек, изменение образа жизни, режима сна и физической активности, повышение приверженности рекомендациям врача.

Именно здесь может работать качественно подготовленный специалист по здоровому образу жизни и питанию.

Причем одним из главных признаков его профессионализма должна быть способность вовремя сказать человеку: «Этот вопрос находится за пределами моей компетенции — вам необходимо обратиться к врачу».

— Сегодня получить сертификат нутрициолога иногда можно после нескольких месяцев обучения. Это тоже должно измениться?

— Обязательно.

Невозможно серьезно заниматься вопросами здоровья человека, имея за плечами несколько вебинаров и красивый сертификат.

Нужны минимальные требования к образовательным программам: объем подготовки, перечень обязательных дисциплин, требования к преподавателям, итоговой аттестации и регулярному повышению квалификации.

Специалист должен понимать основы физиологии и рационального питания, возрастные особенности, принципы профилактики, профессиональную этику и, что особенно важно, границы собственной ответственности.

Мы не хотим искусственно усложнять вход в профессию. Но за квалификацией должны стоять реальные знания, а не только название курса на дипломе.

— После решений Минздрава разные профессиональные объединения предлагают собственные модели дальнейшей работы. Не началась ли борьба за то, кто будет устанавливать правила?

— И вот этого как раз нельзя допустить.

Федерация не претендует на право единолично написать правила для всей отрасли.

Мы взаимодействуем с другими ассоциациями, объединениями, образовательными организациями и экспертами, которые занимаются вопросами нутрициологии, питания и здорового образа жизни. Сейчас идет конструктивное обсуждение возможных механизмов.

У нас могут различаться позиции по отдельным деталям — это нормально.

Но стратегическая цель должна быть общей: квалифицированный специалист должен получить возможность законно работать, а гражданин — защиту от псевдоэксперта.

Если профессиональное сообщество сумеет договориться об этом принципе, дальше можно обсуждать конкретные механизмы.

— Один из них — создание саморегулируемой организации?

— Да, создание СРО присутствует в стратегии Федерации, как один из возможных механизмов.

Но принципиально важно понимать: нам не нужна еще одна организация ради вывески и членских билетов.

Если говорить о полноценном саморегулировании, это должны быть единые профессиональные требования, реестр специалистов, Кодекс этики, система повышения квалификации, рассмотрение обращений граждан и реальные механизмы профессиональной ответственности.

Причем такая система должна защищать обе стороны.

Человек должен понимать, к кому он обращается, какое образование имеет специалист и за что он отвечает.

А добросовестный специалист должен быть уверен, что действует в понятном правовом поле и что его не ставят в один ряд с людьми, продающими «лечение всех болезней» после трехмесячных курсов.

— Не возникнет ли при такой модели конкуренции между врачами и специалистами по ЗОЖ?

— Нам, наоборот, пора закончить это противопоставление.

Врач и специалист по здоровому образу жизни должны не конкурировать за человека, а дополнять друг друга.

Представьте распространенную ситуацию. Врач говорит пациенту: снизить вес, изменить рацион, больше двигаться, нормализовать сон.

Но между фразой врача в кабинете и реальным изменением образа жизни человека иногда лежит огромная дистанция.

Помочь пройти эту дистанцию может подготовленный специалист по здоровому образу жизни — при условии, что он не ставит диагнозы, не назначает лечение и не вмешивается в терапию.

Врач отвечает за медицину. Специалист по ЗОЖ может помочь человеку встроить здоровые привычки в повседневную жизнь.

Именно такую модель взаимодействия, на мой взгляд, и необходимо формировать.

— Получается, главная проблема рынка сегодня — отсутствие доверия?

— Я бы сказала шире: отсутствие прозрачности.

Человек открывает социальную сеть и видит сотни людей, которые называют себя экспертами по здоровью. Затем переходит на маркетплейс и видит тысячи товаров, обещающих похудение, омоложение, «восстановление гормонов», очищение организма или едва ли не лечение заболеваний.