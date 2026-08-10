НСПК предупредила о возможных сбоях при онлайн-оплате картами Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила держателей карт международных платежных систем о возможных сложностях при оплате покупок в интернете. Это связано с плановым переходом компании на отечественные сертификаты безопасности. При этом карты «Мир» продолжат работать в штатном режиме как при покупках в онлайне, так и в офлайн-магазинах.

Ранее НСПК сообщила, что переводит свои официальные сайты и сервисы для оплаты покупок на российские сертификаты безопасности. «Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые с 2022 года ушли из России», — отмечается в сообщении компании. В связи с этим оператор платежной системы «Мир» рекомендовал гражданам заменить иностранные карты на отечественные.

На сегодняшний день карта «Мир» является основной в стране: ее доля в общем объеме операций достигает 75%. Выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard по-прежнему принимаются к оплате внутри страны, так как все внутренние платежи по ним обеспечиваются и обрабатываются через инфраструктуры НСПК.

Параллельно НСПК выдвинула инициативу, которая сделает использование иностранных карт менее выгодным для финансового сектора. Компания предложила поэтапно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам Visa и Mastercard. Согласно предложению, с начала 2027 года ставка может быть снижена до 1%, а с начала 2028 года — полностью обнулена.