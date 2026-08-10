Партия «Яблоко» была снята с выборов в Государственную думу по решению Верховного суда России

МОСКВА, 10 августа. Верховный суд РФ постановил снять с регистрации федеральный список кандидатов партии «Яблоко», который был утвержден Центризбиркомом для участия в выборах в Госдуму девятого созыва. В результате партия не сможет участвовать в избирательной кампании, назначенной на 18–20 сентября 2026 года. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Известий».

Суд поддержал административный иск, требовавший отменить регистрацию списка кандидатов.

Поводом для рассмотрения дела стало заявление партии «Родина», поступившее в Верховный суд 7 августа.

На фоне резкой критики со стороны других парламентских сил в адрес «Яблока» развернулась новая волна обвинений. Геннадий Зюганов, возглавляющий КПРФ, заявил, что партия не разделяет курс на усиление государственности в период военного конфликта.

Позже эти обвинения получили дополнительное развитие: 10 августа Росфинмониторинг обнаружил признаки иностранного финансирования лиц, связанных с «Яблоком», в том числе со стороны США и Германии. Ранее лидер «Родины» Алексей Журавлев утверждал, что его оппоненты якобы получали деньги через структуры Михаила Ходорковского, признанного в РФ иноагентом и внесенного в перечень террористов и экстремистов.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в единый день голосования - с 18 по 20 сентября 2026 года.

На этом фоне глава «Справедливой России» Сергей Миронов резко охарактеризовал представителей партии как «предателей», а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что идеи «Яблока» о мирном соглашении с Украиной напоминают попытку воспроизвести Брестский мир 1918 года.