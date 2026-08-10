В Севастополе горят леса. Площадь возгорания достигла 15 гектаров

Борьба со стихией осложняется сложным рельефом: тяжелая техника не может подъехать к очагам возгорания, спасатели работают вручную.

Лесной пожар в районе севастопольского пляжа «Инжир», вспыхнувший ночью после атаки беспилотников, возобновился с новой силой. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, площадь возгорания уже составила 15 гектаров, на месте продолжают работать экстренные службы.

Первые проблемы возникли в ночные часы. Из-за падения обломков сбитых БПЛА в лесном массиве образовались сразу два очага возгорания. Спасателям и работникам лесхоза пришлось экстренно эвакуировать 133 человека из расположенного поблизости кемпинга.

Ситуация обострилась сегодня утром. «Во время атаки, которая была сегодня утром, на место упали еще два вражеских беспилотника. Пожар возобновился, площадь достигла 15 гектаров, на месте сосредоточены силы и средства по повышенному, 3-му рангу», — написал Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

Борьба со стихией сильно затруднена из-за особенностей местности. Губернатор уточнил, что тяжелая пожарная техника не может подъехать к очагам из-за сложного рельефа. Поэтому спасатели и лесники вынуждены локализовать огонь преимущественно вручную, используя огнетушители и шанцевый инструмент. Тушение пожара продолжается.