Банк России дал зелёный свет на публичное обращение Bitcoin, Ethereum и Tether USDT на российских биржах

На российских биржевых площадках вскоре может быть разрешено обращение Bitcoin, Ethereum и USDT - соответствующее решение Банк России принял в отношении квалифицированных инвесторов. По сути, регулятор открыл путь к легальной торговле тремя крупнейшими криптоактивами в стране, что может стать важным шагом для формирования официального крипторынка в РФ.

Доступ к таким операциям получат только инвесторы с подтвержденным статусом квалифицированных. Для них не установят лимиты по объему сделок, однако перед выходом на торги потребуется пройти проверку знаний о выбранном инструменте и подтвердить ознакомление с рисками. Такой порядок призван снизить вероятность ошибок и повысить уровень защиты участников рынка.