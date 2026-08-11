Банк России дал зелёный свет на публичное обращение Bitcoin, Ethereum и Tether USDT на российских биржах

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Семен Софин
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На российских биржевых площадках вскоре может быть разрешено обращение Bitcoin, Ethereum и USDT - соответствующее решение Банк России принял в отношении квалифицированных инвесторов. По сути, регулятор открыл путь к легальной торговле тремя крупнейшими криптоактивами в стране, что может стать важным шагом для формирования официального крипторынка в РФ.

Доступ к таким операциям получат только инвесторы с подтвержденным статусом квалифицированных. Для них не установят лимиты по объему сделок, однако перед выходом на торги потребуется пройти проверку знаний о выбранном инструменте и подтвердить ознакомление с рисками. Такой порядок призван снизить вероятность ошибок и повысить уровень защиты участников рынка.

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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации

**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»