Чистая прибыль X5 рухнула почти на 29%: ретейлер отчитался за полугодие на фоне охлаждения экономики

X5 Group раскрыла финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026 года. Несмотря на продолжение роста выручки, чистая прибыль компании показала двузначное падение. Эксперты связывают это с макроэкономическими вызовами и ценовыми войнами за трафик.

В четверг, 13 августа, один из крупнейших российских ретейлеров X5 Group опубликовал отчетность. Ключевым итогом стало существенное снижение чистой прибыли на фоне замедления темпов роста бизнеса.

Ключевые цифры: прибыль падает, выручка растет

Основные финансовые показатели X5 за второй квартал 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:

Выручка: выросла на 9,9%, до 1,3 трлн.

EBITDA: увеличилась на 2%, до 74,3 млрд (рентабельность сократилась на 0,44 п.п. и составила 5,8%).

Скорректированная EBITDA: снизилась на 2,4%, до 77 млрд.

Операционная прибыль: упала на 3,7%, до 44,9 млрд.

Чистая прибыль: рухнула на 28,9%, до 21,2 млрд.

Долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA): достигла 1,08x (против 0,84x на конец 2025 года).

В целом за первое полугодие 2026 года выручка ретейлера выросла на 10,5%, а чистая прибыль сократилась на 28,4%. Для сравнения, в первой половине 2025 года динамика была иной: выручка росла на 21,2%, а падение чистой прибыли ограничивалось 18,9%.

Реакция рынка и позиция менеджмента

Генеральный директор X5 Игорь Шехтерман пояснил, что сдерживающими факторами для всей отрасли стали охлаждение экономики и существенное замедление продовольственной инфляции.

Инвесторы отреагировали на отчет негативной, но сдержанной распродажей. Котировки акций X5 на Московской бирже снизились на 1,66%, до ₽2071,5 за бумагу. Впрочем, аналитики отмечают, что бумаги торгуются вровень с рынком — индекс Мосбиржи в четверг также находился в минусе.

Взгляд аналитиков: ждать ли дивидендов?

Эксперты оценивают отчетность сдержанно, выделяя как риски, так и точки роста.

Сдержанность и макроэкономические риски. В «БКС Мир инвестиций» отметили, что чистая прибыль оказалась на 10% ниже ожиданий брокера. Дмитрий Сергеев из «Велес Капитала» подчеркивает, что экономические вызовы добрались даже до защищенного сегмента продуктового ретейла. По его мнению, спешить с покупкой акций сейчас не стоит: высокая ключевая ставка, замедление бизнеса и предстоящие осенние выборы в Госдуму позволяют пока «посмотреть на акции Х5 со стороны».

Борьба за покупателя. Старший аналитик «Эйлера» Николай Ковалев обратил внимание на то, что во втором квартале ретейлеры ускоряли инвестиции в снижение цен для стимулирования трафика. Дополнительным фактором давления остается сложный рынок труда.

Фундаментальная устойчивость. В «Цифра брокер» напоминают, что долговая нагрузка X5 остается умеренной, а основной бизнес растет (LFL-продажи увеличиваются).

Дивидендный оптимизм. Несмотря на краткосрочные трудности, аналитики ждут восстановления во втором полугодии. Эксперты Market Power прогнозируют, что по итогам 2026 года выручка достигнет ₽5,2 трлн (+12%), а EBITDA составит ₽291 млрд. Ожидаемые дивиденды могут составить ₽100–150 на акцию (доходность 4,8–7,2%). Николай Ковалев из «Эйлера» и вовсе допускает дивидендную доходность около 19% на горизонте 12 месяцев, что станет главным драйвером для котировок.

В «Альфа-Инвестициях» сохраняют оптимизм на долгосрочном горизонте, ожидая стабильных выплат, однако предупреждают, что краткосрочно интерес к бумагам будет ограничен из-за замедления темпов роста бизнеса.