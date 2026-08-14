Россия нарастила экспорт креветок на 17% за первое полугодие: главным драйвером стала Южная Корея

В январе–июне 2026 года российские поставки креветок за рубеж выросли на 17% в стоимостном выражении. Ключевую роль в увеличении выручки сыграл азиатский рынок, куда ушла львиная доля продукции.

Согласно оценкам экспертов федерального центра «Агроэкспорт», за первые шесть месяцев 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки более 5 тыс. тонн креветок на общую сумму около $76 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в денежном эквиваленте увеличился на 17%.

География поставок

Традиционно основными покупателями российских морепродуктов выступают страны Азии и ближнего зарубежья. В топ-5 крупнейших импортеров российской креветки по итогам первого полугодия вошли:

Республика Корея — около $57 млн;

Китай — более $7 млн;

Япония — около $6 млн;

Беларусь — более $3,6 млн;

Казахстан — более $1 млн.

Азиатский драйвер

В «Агроэкспорте» подчеркивают, что именно увеличение объема поставок в Республику Корея послужило главным драйвером общего роста экспорта. Корейский рынок продемонстрировал взрывную динамику.