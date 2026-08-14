Россия нарастила экспорт креветок на 17% за первое полугодие: главным драйвером стала Южная Корея

В январе–июне 2026 года российские поставки креветок за рубеж выросли на 17% в стоимостном выражении. Ключевую роль в увеличении выручки сыграл азиатский рынок, куда ушла львиная доля продукции.
Согласно оценкам экспертов федерального центра «Агроэкспорт», за первые шесть месяцев 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки более 5 тыс. тонн креветок на общую сумму около $76 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в денежном эквиваленте увеличился на 17%.
География поставок
Традиционно основными покупателями российских морепродуктов выступают страны Азии и ближнего зарубежья. В топ-5 крупнейших импортеров российской креветки по итогам первого полугодия вошли:
- Республика Корея — около $57 млн;
- Китай — более $7 млн;
- Япония — около $6 млн;
- Беларусь — более $3,6 млн;
- Казахстан — более $1 млн.
Азиатский драйвер
В «Агроэкспорте» подчеркивают, что именно увеличение объема поставок в Республику Корея послужило главным драйвером общего роста экспорта. Корейский рынок продемонстрировал взрывную динамику.
Для сравнения: за шесть месяцев 2025 года Россия экспортировала в Южную Корею около 2,2 тыс. тонн креветок на сумму порядка $22 млн. Таким образом, в 2026 году выручка от поставок в этом направлении выросла в 2,6 раза, обеспечив основную долю от общего прироста экспортных доходов.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»