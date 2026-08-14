В ЦБ зафиксировали резкий рост жалоб на МФО

В первом полугодии 2026 года россияне в 3,1 раза чаще жаловались на проблемы с погашением микрозаймов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако за ростом недовольства стоят не только реальные нарушения, но и массовый спам от псевдоюристов.

В Банк России за первые шесть месяцев 2026 года поступило 3,5 тыс. жалоб от граждан на проблемы, связанные с погашением микрозаймов. Это в 3,1 раза превышает показатели первого полугодия 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

Тенденцию подтвердили и в Службе финансового уполномоченного. По словам финомбудсмена, чаще всего заемщики обращались за помощью из-за отказов МФО в возврате различных комиссий, а также из-за навязывания и завышенной стоимости дополнительных услуг. Всего за полугодие поступило более 1,6 тыс. подобных обращений.

При этом в 62% случаев финомбудсмен был вынужден отказать заемщикам. Парадокс объясняется просто: микрофинансовые организации, получив уведомление о жалобе от уполномоченного, предпочитают не доводить дело до официального разбирательства и добровольно исполняют требования клиента еще до вынесения решения.

Иллюзия работы и административный шантаж

Несмотря на кажущийся кризис в отношениях заемщиков и кредиторов, в пресс-службе ЦБ и саморегулируемой организации (СРО) «МиР» уверены: статистика во многом искажена деятельностью так называемых «раздолжнителей».

Компании и частные консультанты, обещающие гражданам полное списание долгов или защиту имущества от взыскания, используют жалобы как главный инструмент своего «бизнеса». Посредники массово генерируют и отправляют в контролирующие органы типовые, шаблонные обращения от имени своих клиентов.

Как отметили в Банке России, такой «жалобный спам» приводит к росту статистики, однако при фактических проверках регулятор далеко не всегда обнаруживает реальные нарушения со стороны финансовых организаций.

В СРО «МиР» подчеркивают: главной целью раздолжнителей является не защита прав граждан, а создание у клиента видимости активной работы. Кроме того, массовая рассылка однотипных претензий используется для оказания целенаправленного административного давления на МФО.