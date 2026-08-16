Обороты на миллионы, а прибыль тает: маркетплейсы забирают до 80% выручки российских производителей косметики

Российский бизнес переживает непростой период, и одной из наиболее острых проблем для производителей становится экономика работы с маркетплейсами. Высокие комиссии, логистика, хранение, продвижение, участие в акциях и другие расходы приводят к тому, что совокупные затраты продавца на работу с площадкой в отдельных случаях могут приближаться к 80% от стоимости реализованного товара.

Особенно чувствительно это для производителей косметики, где за каждым продуктом стоят разработка формулы, качественное сырье, производство, упаковка, сертификация, лабораторные исследования и контроль качества. Высокий оборот на маркетплейсе уже далеко не всегда означает высокую прибыль для самого производителя.

С этой ситуацией столкнулся и российский косметический бренд PETERSÉL, основанный Маргаритой Петерсель. Несмотря на высокий спрос на продукцию, бренд планирует постепенно увеличивать долю прямых продаж через собственный сайт, поскольку действующая экономика маркетплейсов все сильнее ограничивает возможности производителей зарабатывать и реинвестировать средства в развитие продукта.

«Маркетплейсы дали российским брендам доступ к огромной аудитории, но сегодня экономика работы с ними существенно изменилась. Можно иметь высокий оборот и при этом видеть, как значительная часть выручки уходит на расходы, связанные с площадкой. Поэтому мы планируем активнее развивать собственный сайт и прямые продажи. Для нас это прежде всего возможность продолжать вкладывать деньги в качество продукта и создание новых формул», — говорит Маргарита Петерсель.

При этом именно на маркетплейсах продукция PETERSÉL смогла получить широкую известность. По данным бренда, по итогам 2025 года шампунь против выпадения и для роста волос и восстанавливающая маска PETERSÉL вошли в топ-5 в своей категории на маркетплейсе Ozon.

Одним из главных бестселлеров стал шампунь на основе комплекса традиционных китайских растительных компонентов. Его формула не содержит гормональных стимуляторов роста. В составе используются экстракты женьшеня, горца многоцветкового, дягиля китайского и других растений, традиционно применяемых в китайских формулах ухода за волосами.

Главной особенностью шампуня в PETERSÉL называют направленность не на временный визуальный эффект густоты, а на комплексный уход за кожей головы и поддержку естественного роста волос и их плотности. Продукт приобретают как женщины, столкнувшиеся с выпадением и потерей густоты волос, так и мужчины, которым необходим дополнительный уход при поредении волос.

Еще одним бестселлером бренда стала восстанавливающая маска для сильно поврежденных волос. Формула разработана для интенсивного ухода за поврежденной структурой волос, помогает уменьшить сухость и ломкость, сделать волосы более гладкими, плотными и ухоженными.

Одним из наиболее значимых показателей для бренда остаются повторные покупки. По внутренним данным PETERSÉL, до 90% покупателей возвращаются за продукцией повторно. В компании считают, что именно повторная покупка, а не разовый всплеск продаж после рекламной кампании, является одним из главных показателей доверия аудитории к продукту.

Несмотря на сложности российского рынка и изменение экономики работы с маркетплейсами, руководитель бренда Маргарита Петерсель не планирует сокращать ассортимент или замедлять развитие PETERSÉL. Напротив, она считает, что в сложные для бизнеса времена сохранить компанию можно только одним способом — продолжать ее усиливать.

«Я считаю, что в сложный период бизнес нельзя просто поставить на паузу и ждать лучших времен. Чтобы сохранить его, нужно становиться сильнее: улучшать продукт, расширять ассортимент, инвестировать в качество и продолжать развиваться. Поэтому, несмотря на экономические сложности и те потери, которые бренд несет сейчас, я планирую до последнего усиливать PETERSÉL и выводить на рынок новые продукты. Я уверена, что именно такие периоды очищают рынок: в итоге на нем останутся сильные игроки, способные адаптироваться и двигаться вперед. Возможно, сегодняшние сложности в перспективе станут для PETERSÉL не препятствием, а точкой роста и возможностью выйти на совершенно новый уровень», — говорит Маргарита Петерсель.

И развитие линейки уже продолжается. Сейчас PETERSÉL работает над новым премиальным шампунем для интенсивного восстановления сильно поврежденных волос. Новинка будет предназначена для всех типов волос, но особое внимание в формуле уделяется волосам, поврежденным окрашиванием, осветлением, горячими укладками и другими агрессивными процедурами.

При этом стратегия бренда заключается не в удешевлении существующих формул ради сохранения маржинальности, а в постепенном развитии собственных каналов продаж, снижении зависимости от маркетплейсов и дальнейшем инвестировании в продукт.

«Мы не хотим идти по пути удешевления качества. Если рынок становится сложнее, значит, нам самим нужно становиться сильнее. Я хочу продолжать увеличивать линейку, совершенствовать существующие продукты и создавать новые. Для меня PETERSÉL — это долгосрочный проект, и экономические сложности не должны становиться причиной остановки его развития», — отмечает Маргарита Петерсель.

Таким образом, PETERSÉL выбирает стратегию развития вопреки сложной рыночной ситуации: расширение ассортимента, новые разработки, усиление прямых продаж и постепенный переход к более независимой от маркетплейсов модели бизнеса.

В компании рассчитывают, что период серьезной трансформации российского рынка в конечном итоге может стать возможностью для сильных брендов укрепить свои позиции. И для PETERSÉL сегодняшние потери и сложности могут оказаться ценой перехода к следующему этапу развития.

Автор материала: руководитель бренда PETERSÉL Маргарита Петерсель