Рынок кредитных карт в России стагнирует: банки сокращают лимиты, а июль стал последним месяцем двузначного роста

В июле 2026 года российские банки выдали гражданам 1,37 млн кредитных карт. Несмотря на то, что в годовом выражении показатель вырос на 18% по сравнению с июлем 2025 года, текущая динамика указывает на стагнацию: по отношению к июню выдачи увеличились всего на 2%. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

На фоне сохранения жестких регуляторных мер кредиторы стали более избирательными и осторожными в оценках заемщиков, что напрямую отразилось на объемах одобренного кредитования.

Согласно статистике ОКБ, общий лимит по выданным в июле кредитным картам снизился на 1% и составил 164,17 млрд рублей.

Банки предпочитают не брать на себя дополнительные риски, из-за чего средний лимит по одной карте сократился до 120 тыс. рублей (для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 126 тыс. рублей). При этом полная стоимость кредита (ПСК) по картам в июле достигла высоких 50,6%.

«Июль стал последним месяцем с двузначным годовым приростом»

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин констатировал, что сегмент фактически топчется на месте.

«Рынок кредитных карт стагнирует: пятый месяц подряд количество выдач остаётся практически неизменным в диапазоне 1,34–1,39 млн штук. Действующие жёсткие регуляторные и денежно-кредитные рамки остаются неизменными. Макропруденциальные ограничения ЦБ сохранены до конца года, а на значительное снижение ключевой ставки осенью не стоит надеяться», — отметил Алексин.

По его словам, на ситуацию влияют и настроения самих потребителей: ожидания граждан относительно своего материального положения остаются невысокими, а доходы населения растут медленно. В таких условиях кредиторы не готовы увеличивать лимиты.

Эксперт подчеркнул, что существенный рост рынка маловероятен — в ближайшие месяцы показатели, скорее всего, останутся на текущем уровне или покажут снижение.

Статистика за более длительный период также отражает охлаждение рынка. За январь–июль 2026 года в России было выдано 8,87 млн кредиток на общую сумму 1,03 трлн рублей.

Этот результат практически соответствует показателям аналогичного периода 2025 года, однако демонстрирует существенное падение на 36–38% по сравнению с январем–июлем рекордного 2024 года.