Атаки на склады Ozon: цены на маркетплейсах могут вырасти до 20%

Серия атак беспилотников на логистические центры Ozon в конце августа затронула как минимум пять объектов в разных регионах, включая Самарскую область, Оренбург, Краснодар, Дагестан и Адыгею. Это привело к задержкам доставки и временному выводу части товаров из продажи.

Оценки влияния на цены расходятся. В отдельных категориях — электронике, одежде и брендовых товарах — аналитики допускают рост на 5–20% из-за дефицита и усложнения логистики. При этом часть экспертов считает резкого общего скачка цен маловероятным, поскольку площадки быстро перенастраивают маршруты, а часть рисков застрахована.

В ответ Ozon объявил пакет мер поддержки продавцов: с 28 августа снижаются тарифы за продажу почти по всем категориям на 3 процентных пункта, а с 30 августа — комиссии за размещение товаров. Также до 22 сентября отменяются штрафы за просрочку отгрузок, а плата за хранение на пострадавших складах не взимается, перемещение уцелевших товаров берёт на себя площадка.

Источники: сообщения Ozon и отраслевые публикации, август 2026 года.