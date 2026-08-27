Классический веб-поиск сжался с 98% до 65%: бизнес уходит в ИИ и маркетплейсы

Доля классического веб-поиска в структуре пользовательской активности продолжает падать. По данным Media Instinct Group, она сократилась с 98% в 2015 году до 65% в 2025-м и может опуститься до 57% по итогам 2026 года.

Часть запросов уходит в маркетплейсы, где пользователи ищут товары напрямую, и в LLM-ассистентов с генеративными ответами. Для бизнеса это означает, что прежней стратегии «попасть в топ поисковой выдачи» больше недостаточно — необходимо присутствие там, где пользователь реально принимает решение.

Компании перестраивают подходы: усиливают работу с карточками на маркетплейсах, внедряют GEO/AEO-оптимизацию под ответы нейросетей и развивают собственные каналы. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие годы эффективный маркетинг станет многоканальным и опирающимся на данные о повестке пользователя.

Источники: Media Instinct Group, отраслевые публикации о GEO/AEO, август 2026 года.