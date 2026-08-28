«У него точно лейкоз»: ветеринар из Твери 75 дней лечил мейн-куна от болезни, которой не было. Диагноз оказался фотошопом

Эта история уже несколько недель будоражит Тверь. Ветеринар Василий Анатольевич Стехарев на протяжении 75 дней лечил мейн-куна по кличке Ваня от лейкоза, которого у животного не было. По сообщениям владельцев кота, врач предоставил им сфабрикованный - отредактированный в графическом редакторе - результат лабораторного анализа, на основании которого выставил диагноз и назначил курс лечения. Питомец погиб.

Заявление в полицию по этому факту уже подано 17 августа. Однако важное в этом инциденте вовсе не деньги, а справедливость: чтобы врач ответил за содеянное по закону. На момент публикации комментарий Стехарева получить не удалось. Выводы о фальсификации сделаны хозяевами на основе сверки бланков и требуют проверки в рамках доследственной проверки.

3 июня. Первые сигналы

Красавец-мейн-кун Ваня заболел: расстройство желудочно-кишечного тракта. Постоянный ветеринар хозяев был в отъезде и лично осмотреть питомца не мог. Дистанционно он предположил аллергию на корм. Тогда это казалось мелочью, которую легко решить сменой рациона.

9 июня - первый звонок Стехареву

Ваня отказался от еды. Увеличились лимфоузлы. Хозяева срочно стали искать врача и получили рекомендацию обратиться к Стехареву Василию Анатольевичу.

Стехарев отозвался мгновенно и согласился приехать на дом во внерабочее время. Владельцы согласились не раздумывая: речь шла о спасении близкого существа. Но, что важно, ещё до осмотра Стехарев высказал предположение, что у кота - лейкоз.

«Вряд ли проживёт больше двух недель»

В тот же день, 9 июня, Стехарев приехал уже с готовыми капельницами. Осмотрел Ваню и вынес вердикт: «У животного точно лейкоз! Вряд ли проживёт больше двух недель». Но шанс есть - надо лечить, пояснил он.

Провёл инфузию, сделал уколы, взял кровь на анализ, который отправил в лабораторию. Дальше - ежедневные капельницы и инъекции по его назначению. Ваня, к радости хозяев, стал активнее и начал есть. А Стехарев прислал лабораторный бланк результата - с приговором. ЛЕЙКОЗ.

Кот Шрёдингера

Хозяева кота выполняли все назначения, а Стехарев не раз приезжал на капельницы и забор новых анализов. Но Ваня то оживал - весёлый, живой, - то снова сдавался: обострение, снова капельницы, снова уколы.

«Вирус лейкоза коварен! Поражает костный мозг! Нужно стимулировать костный мозг!» - врач ставил капельницы с неизвестным владельцам составом, делал инъекции и назначил лекарства на 84 дня приёма.

«Остальные коты дома однозначно уже заразились! Нужно всех проверить!» - добавлял врач.

Семья заказывала дорогие препараты от лейкоза из-за границы. Консультировалась с клиниками Москвы и Твери. Но никому - ни владельцам, ни посторонним специалистам и в голову не приходило, что основной диагноз - это фотошоп. Угасание Вани Стехарев объяснял всё тем же: поражением вирусом костного мозга и лимфатической системы.

12 августа - обвал, который всё перевернул

У Вани упал гемоглобин, увеличилась селезёнка. Потребовалось переливание крови. На первое переливание кровь зарезервировали в банке крови в Москве, на месте нашли пять потенциальных доноров.

За неделю - снова обвал гемоглобина, селезёнка увеличилась ещё больше. Нужно новое переливание и удаление селезёнки. Хозяева нашли свыше 50 потенциальных доноров и новый резерв крови в Москве.

20 августа - день операции

В день операции случился снова обвал гемоглобина. Третье переливание до операции. Решение: не ждать и оперировать, продолжая вливать донорскую кровь. За 20 минут нашлось ещё 12 потенциальных доноров. Снова резерв крови в Москве.

Операция прошла успешно. Ваня пережил и наркоз, и саму операцию, и шёл быстро на поправку. На второй день после операции гемоглобин снова медленно пошёл вниз.

Выписали Ваню на третьи сутки в удовлетворительном состоянии: не с фатальной анемией, без температуры, с хорошим аппетитом - для последующей реабилитации в Москве.

«Сердце Вани остановилось»

Дома Ваня покушал, запил водой, а через час стал сонливым и вялым. Сначала подумали: мешает попона, устал после операции, слабость. Но предположение, что началось внутреннее кровотечение, взяло верх - питомца срочно повезли на УЗИ.

За несколько минут до обследования дыхание Вани стало тяжёлым. Врачи тут же занялись им. УЗИ успели провести - скрытого кровотечения не было. И вдруг сердце Вани остановилось. Реанимация началась сразу - профессионально, всей бригадой, оперативно и долго. Но, к сожалению, безуспешно. Ваня ушёл за секунды. Просто заснул.

Правда, которая оказалась фотошопом

Вопрос о том, как первый тест мог оказаться положительным, тогда как последующие тесты давали отрицательный результат, встал позже - когда фатальное колесо уже набрало обороты.

Сверка бланка, который предоставил Стехарев и на основе которого выставил диагноз и назначил лечение, с оригинальным бланком на сайте лаборатории показала чудовищное: Стехарев передал хозяевам отредактированный результат анализа. Основание, на котором строилось всё лечение, оказалось сфальсифицированным.

И всё это время, все 75 дней, кота лечили по сути от несуществующего лейкоза, исполняя назначения врача и веря в поддельный документ.

«Деньги не главное»

Вопрос о потраченных суммах - не на первом месте. «Мы отдали бы в несколько раз больше, только чтобы спасти Ваню. Главное для нас - справедливость, - говорят владельцы. - Хочется одного: чтобы всё расследовали честно и человек, который столько месяцев мучил нашего кота и мучил нас, ответил по заслугам.»

«Но во сколько можно оценить ЖИЗНЬ? Она же бесценна. Она стоит того, чтобы за неё бороться! Даже если нет ни одного шанса! Даже если Надежда уже умерла! Бороться - пока бьётся сердце».

Ветеринар - человек, которому доверяют самое дорогое. И в этой истории доверие обернулось фатальностью. Тверь уже говорит об этом. Редакция будет следить за позицией правоохранительных органов и готова предоставить слово и другой стороне истории. Объективность - условие честного разбора любой громкой истории.

Здоровья Вам и Вашим питомцам. И будьте осторожны!