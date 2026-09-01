MalinovskaЯ открывает осень масштабным синглом «Это моя жизнь»

01.09.2026 — MalinovskaЯ презентует главный мотивационный манифест сезона — сингл «Это моя жизнь»

В первый день осени, когда время требует новых целей и ясного видения пути, певица MalinovskaЯ выпускает свой мощный трек — «Это моя жизнь». Когда шаблоны разорваны в прах, а за спиной остаются сомнения, рождается настоящая свобода. Этот сингл — не протест, а уверенное заявление о праве каждого быть главным героем своей истории.

Сингл «Это моя жизнь» мастерски сочетает в себе энергию стадионного поп-рока, ритм синти-попа и фирменный, феноменально широкий вокальный диапазон артистки. Это песня-заряд, созданная для тех, кто готов ломать барьеры и двигаться к своей вершине, невзирая на холод и страх.

«Я пишу этот текст на ходу и упрямо к вершине иду» — эта строчка из песни отражает жизненную философию самой исполнительницы. MalinovskaЯ — яркий пример self-made артиста, чья искренность и энергия уже завоевали сердца миллионов слушателей.

Новый трек стал решающим мощным акцентом в трилогии мотивационных хитов певицы, которая началась с синглов «Ты можешь всё» и «Поверь в себя». Предыдущие части серии уже стали вирусными: под них не только записывают тысячи личных историй в социальных сетях, но и ставят спортивные рекорды в самых разных уголках России.

Общее число прослушиваний треков певицы уже превысило отметку в 40 миллионов.

Масштаб MalinovskaЯ подтверждается не только цифрами стримингов, но и живой энергией: на одном из её концертов собралось более 70 000 зрителей.

Сингл «Это моя жизнь» доступен на всех цифровых площадках с 1 сентября 2026 года. Позвольте себе жить без компромиссов и играть по своим правилам.

Официальные ресурсы:

Слушать трек: https://band.link/zyew9

Официальный сайт: malinovskaya-alena.ru

ВК Сообщество: vk.com/malinovskayaalena_official