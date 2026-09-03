Яндекс открыл малому и среднему бизнесу доступ к охватной рекламе «Панорама» в Директе

Яндекс сделал инструмент охватной рекламы «Панорама» доступным для всех пользователей Директа, включая малый и средний бизнес. Ранее функционал был доступен ограниченному кругу рекламодателей. Единая кампания позволяет размещаться на заметных поверхностях Яндекса онлайн и офлайн.

«Панорама» охватывает десктопы, смартфоны и Connected TV: доступны прайм-баннер более чем на 20 сервисах Яндекса и медийная видеореклама на свыше 200 площадках РСЯ. Инструмент учитывает пересечения аудитории между площадками и позволяет управлять частотой контакта, а ежемесячный охват заявлен на уровне более 120 млн уникальных пользователей. Позже к поверхностям добавятся экраны цифровой наружной рекламы.

Для малого бизнеса это возможность выходить в медийные форматы без больших бюджетов и сложной настройки: порог входа и интерфейс адаптированы под неспециалистов. Эксперты отмечают, что открытие «Панорамы» усилит конкуренцию за охватные бюджеты на фоне общего роста стоимости привлечения клиента.

Источник: AdIndex; Sostav, 2 сентября 2026 г.