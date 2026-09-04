Генпрокуратура предложила ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Генеральная прокуратура выступила с инициативой установить в 2027 году мораторий на проверки для предприятий, пострадавших от атак беспилотников. Помимо приостановки контрольных мероприятий, компаниям из этого перечня предлагается дать отсрочки по платежам и срокам отчётности.
Инициатива затронет бизнес в приграничных и прифронтовых регионах, где производственные объекты периодически подвергаются ударам. По мнению ведомства, временное освобождение от проверок позволит предприятиям направить ресурсы на восстановление мощностей и сохранение занятости, а не на подготовку к контрольным процедурам.
В бизнес-объединениях инициативу оценили как точечный, но важный сигнал: мера не создаёт общего послабления для всего рынка, однако признаёт особый статус пострадавших территорий. Юристы напоминают, что аналогичный механизм уже применялся на отдельных территориях, и предлагают распространить его, включив в него также налоговые каникулы по региональным сборам.
Источник: Sostav; РБК, 4 сентября 2026 г.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
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