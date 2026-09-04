Путин призвал не допускать «закручивания гаек» для бизнеса и анонсировал единый префрежим для Дальнего Востока и Арктики

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что бессмысленно вводить налоговые льготы, одновременно усиливая проверки и надзор. По словам президента, избыточный контроль и бюрократические барьеры «закручивают гайки» бизнесу, и этого нельзя допускать. Отдельно прозвучал призыв снижать административную нагрузку, а не наращивать её.

Главным экономическим анонсом форума стал запуск с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Унификация льгот, по замыслу властей, должна упростить принятие инвестиционных решений и устранить конкуренцию между отдельными территориями за меры поддержки.

На ВЭФ также была анонсирована подготовка обновлённой стратегии развития макрорегиона до 2036 года. Эксперты отмечают, что впервые за несколько лет власть делает акцент не на новых обязательствах бизнеса, а на предсказуемости условий и снижении регуляторного давления, что особенно важно на фоне замедления экономического роста.

Источник: РБК; Коммерсантъ, 3 сентября 2026 г.