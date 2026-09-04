РСПП зафиксировал рост индекса деловой среды до 43,3 пункта: бизнес осторожно улучшил ожидания

Сводный индекс деловой среды РСПП в августе вырос на 0,9 пункта и достиг 43,3 пункта после снижения в предыдущие месяцы. Значение по-прежнему ниже 50 пунктов, то есть оценка делового климата остаётся скорее негативной, однако направление изменилось впервые за несколько месяцев.

Положительную динамику обеспечили ожидания предпринимателей относительно спроса и загрузки мощностей. Вместе с тем индекс рынка производимой продукции снизился на 0,4 пункта до 43,6 пункта, а бизнес продолжает фиксировать сокращение логистики перевозок — один из наиболее чувствительных сигналов для промышленности.

В РСПП подчёркивают, что улучшение носит хрупкий характер: оно отражает скорее стабилизацию ожиданий, чем разворот тренда. Ключевыми факторами для дальнейшей динамики остаются стоимость кредитования и предсказуемость регуляторной среды — именно эти темы бизнес поднимает в преддверии сентябрьского заседания ЦБ по ставке.

Источник: РСПП; РБК, 31 августа — 1 сентября 2026 г.