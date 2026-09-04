Рынок интернет-рекламы в I полугодии вырос на 11% до 301 млрд рублей

Объём традиционных сегментов российского рынка интернет-рекламы по итогам первого полугодия 2026 года составил 301 млрд рублей без НДС, что на 11% больше год к году. Данные представила АРИР в ходе XXVI Рекламного форума в Нижнем Новгороде.

Рекордный рост показала видеореклама — плюс 29%, до 24,8 млрд рублей. Брендинговая реклама прибавила 18% (64,3 млрд), баннерная — 12% (39,5 млрд). Перформанс-реклама осталась крупнейшим сегментом: 236,7 млрд рублей, или 78,7% рынка, при росте 9%.

Отраслевые эксперты связывают опережающий рост видео с дефицитом качественного внимания аудитории и миграцией бюджетов в форматы с высокой вовлечённостью, включая Connected TV. При этом темпы роста рынка замедлились по сравнению с прошлым годом: индустрия переходит от экстенсивного расширения к конкуренции за эффективность размещения.

Источник: Ведомости; Sostav (данные АРИР), 3 сентября 2026 г.