Аксаков: ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% 11 сентября

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 14% на заседании 11 сентября. При этом он допустил символическое снижение на 0,25 процентного пункта, но назвал паузу более вероятным сценарием.

В июле 2026 года ЦБ уже понизил ставку до 14%, и на этом фоне рынок ждёт от регулятора либо осторожной паузы, либо очень мягкого шага вниз. По опросам аналитиков, перевес получает именно сценарий сохранения ставки, однако разница с вариантом снижения остаётся небольшой.

В обновлённых ожиданиях экспертов фигурирует ключевая ставка на 2026 год вблизи 14,5%, что отражает сохранение жёстких денежно-кредитных условий. Ускорение годовой инфляции примерно до 6,3% на конец августа даёт регулятору основания для осторожности.

Решение ЦБ имеет прямое значение для стоимости кредитования бизнеса и ипотеки. Участники рынка отмечают, что даже символическое снижение ставки станет сигналом к постепенному смягчению политики во втором полугодии, что поддержит инвестиционную активность.

Источник: РИА Новости; Деловой Петербург, 2 сентября 2026 г.