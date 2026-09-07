Греф: российская экономика находится в стадии переохлаждения

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика находится в стадии «переохлаждения», оценив ситуацию жёстче, чем регулятор. Об этом он сказал 3 сентября на Восточном экономическом форуме. По его словам, на это указывают снижение бизнес-климата, потребления, безработицы и валового накопления капитала, а также динамика ВВП ниже потенциального уровня.

Греф уточнил, что Банк России описывает происходящее как замедление, тогда как Сбербанк трактует текущие макроиндикаторы более однозначно — как переохлаждение. Он подчеркнул, что бизнесу в такой ситуации требуется дополнительная поддержка, и призвал к более активному стимулированию внутреннего спроса.

Высказывание банкира усилило дискуссию на полях ВЭФ о том, какую политику считать адекватной в условиях замедления: продолжение жёсткой денежно-кредитной политики или переход к мягкому стимулированию. В Минэкономразвития, в свою очередь, называют замедление естественной фазой цикла.

Рынок ждёт сигнала от ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке, запланированного на 11 сентября. Большинство экспертов ожидает сохранения ставки на уровне 14%, допуская при этом символическое снижение на 25 базисных пунктов.

Источник: РБК; Интерфакс