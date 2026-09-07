«Яндекс» объединил монетизацию блогеров в сервисе «ПроБлогер»: шесть платформ в одном кабинете

«Яндекс» запустил сервис «ПроБлогер», который позволяет управлять монетизацией и аналитикой блогов и каналов в одном кабинете. Платформа работает с Telegram, MAX, VK, RUTUBE, YouTube и Дзеном и доступна бесплатно в веб-версии и мобильном приложении. Сервис объединил прежние инструменты РСЯ для мессенджеров и блогеров.

Авторам доступны два способа заработка: автоматическая реклама с оплатой за просмотры и клики, а также нативные посты с партнёрскими ссылками и оплатой за целевые действия. Для подключения монетизации необходимо от 1000 подписчиков, участвовать могут резиденты России — юрлица, ИП и самозанятые.

В «Яндексе» подчёркивают, что сервис снимает главную боль блогеров — необходимость работать с несколькими кабинетами разных площадок. Единая аналитика позволяет сравнивать доходность каналов и перераспределять усилия между платформами.

Запуск усиливает конкуренцию на рынке блогерской монетизации: ранее свои программы для авторов развивали VK, Telegram и RUTUBE. Агрегация нескольких площадок в одном сервисе, по мнению экспертов, может изменить расклад сил в инфлюенс-маркетинге, особенно для средних каналов.

Источник: РБК; CNews