ЦБ: напряженность на рынке труда снижается

Банк России констатировал положительную тенденцию на российском рынке труда. Согласно официальному пресс-релизу регулятора, опубликованному 11 сентября, напряженность в сфере занятости постепенно снижается. Основным индикатором этого процесса выступает продолжающееся сокращение дефицита кадров, что подтверждается данными регулярных опросов работодателей.
Соотношение зарплат и производительности
В документе Центрального банка отмечается изменение динамики роста вознаграждений за труд. Темпы увеличения заработных плат замедляются и начинают постепенно сближаться с показателями роста производительности труда. Однако регулятор подчеркивает, что разрыв между этими двумя экономическими параметрами остается существенным, что указывает на необходимость дальнейшей балансировки рынка.
Уровень безработицы
Ситуация с занятостью населения характеризуется сохранением низкого уровня безработицы, который находится вблизи исторических минимумов. Вместе с тем, в последние месяцы наблюдается незначительный рост этого показателя, что коррелирует с общим снижением напряженности на рынке труда и уменьшением кадрового голода в различных секторах экономики.
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