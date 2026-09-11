ЦБ: напряженность на рынке труда снижается

Банк России констатировал положительную тенденцию на российском рынке труда. Согласно официальному пресс-релизу регулятора, опубликованному 11 сентября, напряженность в сфере занятости постепенно снижается. Основным индикатором этого процесса выступает продолжающееся сокращение дефицита кадров, что подтверждается данными регулярных опросов работодателей.

Соотношение зарплат и производительности

В документе Центрального банка отмечается изменение динамики роста вознаграждений за труд. Темпы увеличения заработных плат замедляются и начинают постепенно сближаться с показателями роста производительности труда. Однако регулятор подчеркивает, что разрыв между этими двумя экономическими параметрами остается существенным, что указывает на необходимость дальнейшей балансировки рынка.

Уровень безработицы

Ситуация с занятостью населения характеризуется сохранением низкого уровня безработицы, который находится вблизи исторических минимумов. Вместе с тем, в последние месяцы наблюдается незначительный рост этого показателя, что коррелирует с общим снижением напряженности на рынке труда и уменьшением кадрового голода в различных секторах экономики.