«БИАТЕХ» и Политех запустили корпоративный трек для подготовки ИТ-архитекторов предприятия

ИТ-компания «БИАТЕХ» и Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого официально закрепили свои отношения соглашением о сотрудничестве. К началу нового учебного года партнеры представили совместный корпоративный образовательный трек, предназначенный для студентов профиля «Архитектура предприятия» направления подготовки «Бизнес-информатика».

Данная инициатива направлена на сближение академической теории с реальными требованиями рынка труда и формирование у будущих специалистов компетенций, востребованных в современных условиях цифровизации российской экономики.

В рамках партнерства специалисты «БИАТЕХ» совместно с преподавателями ВШБИ провели масштабную работу по актуализации учебного плана. Была разработана новая программа дисциплины «Базовые процессы в 1C:ERP», а также обновлены курсы «Управление данными» и «Архитектура предприятия».

Образовательные модули сфокусированы на развитии ключевых навыков проектирования и внедрения высоконагруженных информационных систем. Студенты изучают методы интеграции современных технологий в бизнес-процессы предприятий с целью их автоматизации и оптимизации. Параллельно с основным обучением «БИАТЕХ» предлагает программы дополнительного профессионального образования, позволяющие углубить знания в специфических областях.

Особое внимание уделяется интеграции практической деятельности в учебный процесс. Студенты Политеха получат возможность пройти производственную практику непосредственно в «БИАТЕХ», где смогут воочию увидеть, как разрабатываемые ИТ-решения влияют на эффективность бизнеса и решают реальные производственные задачи.

Руководство ВШБИ подчеркивает стратегическую важность данного сотрудничества для подготовки конкурентоспособных кадров. Директор Высшей школы бизнес-инжиниринга Игорь Ильин отметил, что партнерство с признанным экспертом в области автоматизации позволяет не только адаптировать содержание дисциплин под текущие запросы рынка, но и дать студентам бесценный практический опыт работы с востребованными технологиями.

«Для нас принципиально важно, чтобы наши выпускники были готовы решать задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны», — заявил Игорь Ильин.

Со стороны ИТ-компании также подчеркивается значимость прямого участия индустрии в образовательном процессе. Директор по продуктовому развитию «БИАТЕХ» Олег Неборский указал, что объединение индустриального опыта компании и академической экспертизы Политеха создает уникальную среду для подготовки специалистов с развитыми компетенциями в области ERP-систем.

«Мы помогаем студентам развить навыки работы с 1С и архитектурой предприятия, обучаем управлению данными, чтобы молодые специалисты с первых шагов в карьере могли решать задачи, которые стоят перед бизнесом. Совместная работа ИТ-компаний и вузов — это прямой вклад в развитие российской ИТ-отрасли», — подчеркнул Олег Неборский.

Запуск трека в Политехе является частью более широкой стратегии «БИАТЕХ» по взаимодействию с ведущими техническими вузами. Ранее компания уже заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП). В рамках этого партнерства «БИАТЕХ» предложил адаптировать направления программ обучения по дисциплинам «Технологии системного анализа и проектирования», «Корпоративные информационные системы 1C» и «Разработка в среде "1C: Предприятие 8"».

Подобные инициативы свидетельствуют о растущем запросе со стороны ИТ-индустрии на специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и прикладными навыками работы с отечественным программным обеспечением, что особенно актуально в контексте курса на технологическую независимость России.