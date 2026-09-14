Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 сентября прокомментировал текущую ситуацию на мировых энергетических рынках и разъяснил позицию Российской Федерации относительно ограничений на экспорт нефтепродуктов. По его словам, ситуация на нефтяных рынках продолжает стремительно ухудшаться, что вызывает серьезную обеспокоенность у представителей мировых экономик.

Россия действительно ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, и эта мера продолжает действовать. Основная цель данного ограничения — обеспечить приоритетное насыщение внутреннего рынка страны. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос возобновления экспортных поставок может быть рассмотрен исключительно после гарантированного обеспечения потребностей российских потребителей.

Несмотря на то что объем нефти, который перестал поступать на мировой рынок из Российской Федерации, является значительным, для Москвы первоочередной задачей остается стабильность внутреннего энергетического снабжения.

Параллельно с российскими ограничениями мировые нефтяные рынки столкнулись с новыми вызовами на Ближнем Востоке. Агентство Reuters 13 сентября опубликовало тревожный прогноз относительно ситуации в Саудовской Аравии. Если королевство не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю в течение нескольких дней, страна может исчерпать экспортные запасы нефти.

Такой сценарий способен привести к потере до 4% общих поставок нефти на мировом рынке, что существенно усугубит и без того напряженную ситуацию с энергоносителями.

Нефтепровод «Восток — Запад», являющийся ключевой транспортной артерией Саудовской Аравии, был остановлен 11 сентября. Причиной приостановки работы стали превентивные меры безопасности, принятые после серии атак в регионе. Остановка этой инфраструктуры создает дополнительные риски для глобальной энергетической безопасности и может спровоцировать дальнейший рост цен на нефть.

Сочетание российского запрета на экспорт нефтепродуктов и проблем с саудовскими поставками формирует опасный прецедент для мировой экономики. Стремительное ухудшение ситуации на нефтяных рынках отражается на производственных издержках, логистике и потребительских ценах практически во всех странах.

Эксперты отмечают, что подобные disruptions в цепочках поставок энергоносителей могут иметь долгосрочные последствия для экономического роста и требуют координационных действий со стороны крупнейших производителей и потребителей нефти.