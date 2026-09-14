Массовое возвращение: за 10 дней в Узбекистан из России вернулись более 96 тысяч граждан

Агентство по миграции Республики Узбекистан обнародовало данные о масштабном возвращении граждан республики из Российской Федерации. В течение десятидневного периода — с 25 августа по 5 сентября 2026 года — на родину вернулись 96 415 узбекских граждан.

Из общего числа возвратившихся 54 885 человек прибыли непосредственно в Узбекистан, тогда как 41 530 граждан воспользовались транзитным маршрутом через территорию Казахстана. Такие цифры свидетельствуют о значительных миграционных потоках между двумя странами и демонстрируют различные логистические пути, которые выбирают возвращающиеся работники.

По оценкам различных источников, в настоящее время на территории Российской Федерации находится от 1,3 до 1,5 миллиона граждан Узбекистана. Эта многочисленная диаспора занята в ключевых секторах российской экономики: строительной отрасли, розничной торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Трудовая миграция в Россию исторически остается критически важным источником дохода для миллионов жителей Центральной Азии. Денежные переводы мигрантов составляют существенную часть ВВП стран региона и поддерживают благосостояние сотен тысяч семей.

Несмотря на экономическую значимость миграционных процессов, сама процедура выезда на заработки в последние годы претерпела серьезные изменения и стала значительно сложнее. В Российской Федерации были пересмотрены правила пребывания иностранных граждан, что потребовало от мигрантов адаптации к новым реалиям.

Контроль на границе был существенно усилен, а требования к знанию русского языка стали более строгими. Оформление необходимых документов теперь занимает больше времени и требует более тщательной подготовки. Кроме того, возросло значение официального трудоустройства — работа без надлежащего оформления стала практически невозможной из-за ужесточения проверок и санкций для работодателей.

Правительства стран Центральной Азии постепенно трансформируют свое отношение к вопросам трудовой миграции. Если ранее государственная поддержка мигрантов преимущественно ограничивалась консультационной помощью уже после их прибытия в Россию, то сейчас акцент смещается на предвыездную подготовку.

Власти все больше внимания уделяют информированию потенциальных мигрантов об их правах и обязанностях, обучению русскому языку, разъяснению требований российского законодательства и процедур легального трудоустройства. Такой превентивный подход позволяет снизить риски нарушений миграционного законодательства и защитить интересы граждан за рубежом.

Подобные изменения отражают осознание государствами необходимости системного подхода к регулированию миграционных процессов, который учитывает как экономические потребности населения, так и требования принимающих стран.