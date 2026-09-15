В результате ракетной атаки в Таганроге повреждены жилые дома, учебное заведение и склад Ozon

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал детали последствий ракетного удара по Таганрогу, который произошел в ночь на вторник. По его словам, в результате атаки были зафиксированы повреждения ряда объектов инфраструктуры и недвижимости.

В частности, повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных жилых домов, учебного заведения и коммерческого здания. Также пострадала газовая труба, однако это не повлияло на функции жизнеобеспечения города.

Кроме того, удар пришелся на склады сельскохозяйственных предприятий, продуктовый магазин и склад компании Ozon. Ранее губернатор сообщал, что атака была массированной, но пострадавших среди населения нет.

Сейчас в городе ведутся работы по устранению последствий инцидента.