«ВНИИ Экология» представил анализ лучших российских практик на XII заседании Межгосударственного экологического совета СНГ

Заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров представил научный анализ лучших российских практик применения информационных технологий в природоохранной деятельности и формирования экологической культуры на XII заседании Межгосударственного экологического совета государств – участников СНГ. Заседание состоялось 18 сентября 2026 года.

Исследование подготовлено Единым научным центром Минприроды России и охватывает период с 2019 по 2026 год. В нем обобщены данные министерства, подведомственных федеральных служб и агентств, результаты национального проекта «Экология» за 2019–2024 годы, сведения за 2025 год и истекший период 2026 года. Отдельное внимание уделено преемственности национального проекта «Экологическое благополучие» и перспективам природоохранного сотрудничества государств СНГ до 2030 года.

В части цифровизации рассмотрены развитие федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», дистанционное наблюдение за лесами, цифровая платформа «Водные данные», использование геологической информации и электронное взаимодействие с природопользователями. В центре анализа – влияние этих инструментов на качество государственных решений, предупреждение экологического вреда и снижение административных издержек.

«Современные информационные технологии меняют природоохранную деятельность, когда помогают раньше увидеть экологический риск и быстрее принять обоснованное решение», – заявил Вадим Петров в рамках своего выступлении на XII заседании МЭС СНГ.

Согласно представленному анализу, к декабрю 2025 года среднее время оказания государственных услуг в лесной сфере сократилось с девяти до трех дней по сравнению с 2024 годом. За первое полугодие 2026 года через информационную систему лесного комплекса оказано более 726 тыс. услуг, на 59% больше, чем годом ранее. Для межгосударственного сотрудничества особое значение имеют сопоставимость наблюдений и своевременный обмен экологической информацией, в том числе по трансграничным водным объектам.

Второе направление исследования посвящено экологическому просвещению, добровольчеству и формированию ответственного отношения к природе. Проанализированы опыт акций «Сохраним лес», «Сад Памяти» и «Вода России», образовательные инициативы, работа заповедников и национальных парков. По приведенным данным, в 2025 году учреждения заповедной системы провели около 20 тыс. эколого-просветительских мероприятий с совокупным охватом более 5 млн человек.

В исследовании подчеркивается, что долгосрочный результат просвещения зависит от доступности инфраструктуры и возможностей для практического участия граждан. Среди перспективных направлений сотрудничества стран СНГ названы совместные инициативы на трансграничных реках, партнерства природоохранных учреждений, экологическое образование молодежи и развитие ответственного природного туризма.

«Экологическая культура укрепляется там, где достоверное знание соединяется с возможностью ответственного действия. В создании таких условий заключается общая долгосрочная задача наших государств», – подчеркнул в своем выступлении Петров.