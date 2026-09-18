Выборы в Госдуму: за первые шесть часов проголосовали более 1,8 миллиона москвичей

Сегодня стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы. По предварительным данным, только за первые шесть часов в процедуре приняли участие более 1,8 миллиона жителей столицы.
Основная часть москвичей традиционно выбирает удобный и надежный формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Личный пример показывает высокую востребованность этого сервиса: многие жители, включая активных пользователей цифровых платформ, уже отдали свои голоса через официальный портал mos.ru.
Для тех, кто планирует проголосовать онлайн, окно возможностей открыто до 19:59 20 сентября. Избирательные участки для традиционного очного голосования работают сегодня, а также в субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»