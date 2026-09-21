Итоги выборов 2026 в РФ: что известно после подсчёта 95,45% протоколов

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила промежуточные результаты парламентских выборов, которые проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. После обработки 95,45% протоколов стали известны основные тенденции голосования и предварительное распределение депутатских мандатов.

Итоговая явка избирателей составила 59,32%, что соответствует участию 62 619 380 граждан. Внутри страны этот показатель зафиксирован на уровне 58,7%, тогда как за рубежом активность оказалась значительно выше — 71,2%. На зарубежных участках свои голоса отдали более 212 тысяч россиян. Наиболее высокая активность отмечена в Сербии (около 4,7 тысячи человек), Таиланде (более 2,2 тысячи) и Южной Осетии (более 11 тысяч).

Выборы прошли под пристальным вниманием международного сообщества. В качестве наблюдателей присутствовали 1126 представителей из 133 стран мира и 13 международных организаций, что стало рекордным показателем за всю историю проведения подобных мероприятий в России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области впервые приняли участие в парламентских выборах в качестве полноправных субъектов Российской Федерации. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, эти регионы полностью интегрированы в общую избирательную систему страны. Там применяются те же технологические решения, что и на всей территории РФ, включая комплексы средств автоматизации, которые обеспечивают защиту государственной системы "Выборы" от любых попыток вмешательства.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в четырёх новых регионах и ещё восьми приграничных территориях, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, досрочно проголосовали более 4,2 миллиона человек.

Результаты голосования по партийным спискам

После обработки 95,45% протоколов расклад сил выглядит следующим образом:

Первое место уверенно занимает "Единая Россия" с результатом 57,82%. Вторую позицию занимает КПРФ, набравшая 13,81% голосов. Третье место у ЛДПР с показателем 8,99%. Четвёртое место занимают "Новые люди" с 7,96%, а пятое — "Справедливая Россия" с 4,96%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер: "Партия пенсионеров" получила 2,0%, "Зелёные" — 1,16%, "Коммунисты России" — 0,85%, "Родина" — 0,72%, "Партия прямой демократии" — 0,35%.

Данные федеральной платформы дистанционного электронного голосования, где приняли участие 3,3 миллиона человек, демонстрируют заметные отличия от общих результатов. В сегменте ДЭГ первое место также у "Единой России", но с меньшим преимуществом — 49,06%. Вторую позицию занимают "Новые люди" с 15,42%, третью — КПРФ с 12,26%, четвёртую — ЛДПР с 9,81%, пятую — "Справедливая Россия" с 5,75%.

Такая разница в результатах свидетельствует о различных электоральных предпочтениях пользователей цифровых технологий и участников традиционного голосования.

Итоги выборов глав регионов

Параллельно с выборами в Государственную Думу в 46 регионах страны избирались губернаторы и новые составы законодательных собраний. В восьми субъектах — Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, Чечне, Мордовии и Туве — проводились прямые выборы высших должностных лиц. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии главы регионов избирались депутатами местных парламентов из числа кандидатов, предложенных президентом.

По предварительным данным, в восьми регионах лидируют действующие руководители. Рамзан Кадыров в Чечне получил 99,85% голосов, Владислав Ховалыг в Туве — 90,95%, Алексей Русских в Ульяновской области — 76,66%, Артём Здунов в Мордовии — 77,99%, Олег Мельниченко в Пензенской области — 70,80%, Виталий Королев в Тверской области — 69,69%, Егор Ковальчук в Брянской области — 67,96%, Александр Шуваев в Белгородской области — 65,97%.

Ожидание окончательных результатов

На текущий момент обработано почти 95,45% протоколов. Глава ЦИК заявила, что окончательные официальные итоги выборов будут подведены не ранее 25 сентября. Закон отводит до пяти дней на проверку поступивших жалоб и ручную сортировку бюллетеней в спорных избирательных округах.

Предварительное распределение мандатов по федеральному округу выглядит следующим образом: "Единая Россия" получает 355 мест, что обеспечивает партии конституционное большинство. КПРФ получит 40 мандатов, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20. У "Справедливой России" предварительно проходят только 4 кандидата, однако партия планирует оспаривать результаты пересчёта в нескольких регионах для получения пятого мандата.