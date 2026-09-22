Трамп пригрозил новыми санкциями против России в речи на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить новые ограничительные меры против России, если сочтет это необходимым. Заявление прозвучало во время выступления американского лидера на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Речь идет о законе, который Трамп подписал 18 сентября. Документ, получивший неофициальное название «адские санкции», существенно расширяет полномочия президента США в части введения ограничений против Российской Федерации и стран, поддерживающих с ней торговые отношения. Однако само по себе подписание закона не означает автоматического запуска всех предусмотренных механизмов.

«На прошлой неделе, в честь сенатора Линдси Грэма*, я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И, если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться», — цитирует Трампа агентство Reuters.

Закон предусматривает введение дополнительных санкционных инструментов, направленных против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых институтов и судоходных компаний. Среди наиболее жестких мер — возможность установления импортных пошлин до 100% на товары из государств, закупающих российскую нефть или природный газ. Для продукции, происходящей непосредственно из России, максимальная ставка может достигать 500%.

Эксперты отмечают, что подобный шаг может оказать серьезное влияние на мировую торговлю и привести к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Реакция российских официальных лиц на заявление Трампа пока не последовала.