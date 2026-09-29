Минэк повысил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,6%

Минэкономразвития пересмотрело макроэкономический прогноз на 2026–2029 годы. Рост ВВП России в текущем году, по новой оценке ведомства, составит 0,6% — выше предыдущего прогноза, но заметно скромнее темпов 2025 года. Прогноз по инфляции повышен до 6,8% на конец 2026 года. Опубликованные 24 сентября параметры стали одним из самых обсуждаемых экономических событий недели.

Главное ухудшение коснулось инвестиций: спад капиталовложений в 2026 году теперь ожидается на уровне 5,4%, что стало бы максимальным падением за десять лет. Промышленное производство, по прогнозу ведомства, снизится на 0,6% — первый спад за пять лет. Власти связывают динамику с высокой ключевой ставкой, охлаждением кредитования и эффектом высокой базы прошлых лет.

На 2027 год Минэк сохраняет ожидания роста ВВП на уровне 1,4%, на 2028-й — 1,9%, на 2029-й — 2,4%. Траектория предполагает постепенное восстановление инвестиционной активности по мере смягчения денежно-кредитной политики и адаптации бизнеса к текущим условиям.

Эксперты отмечают, что повышение прогноза по ВВП отражает более сильную, чем ожидалось, динамику потребительского спроса, тогда как инвестиционная пауза остаётся главным тормозом. Бюджетная политика и решения ЦБ по ставке в ближайшие кварталы будут определять, насколько реалистичным окажется сценарий восстановления.

Источник: Минэкономразвития РФ; Ведомости, 24 сентября 2026 г.