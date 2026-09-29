Ozon разрешил оплачивать заказы наличными через банкоматы Ozon Банка

Ozon запустил оплату заказов наличными: теперь покупатели могут внести деньги через банкоматы Ozon Банка. Сервис доступен для заказов стоимостью до 15 тысяч рублей и не требует открытия счёта в банке. Об этом сообщили 28 сентября в компании, информацию также подтвердило ТАСС.

Чтобы оплатить заказ наличными, нужно выбрать в банкомате опцию «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения Ozon и внести нужную сумму. Деньги списываются до получения товара. Способ подходит не для всех покупок: исключены цифровые товары, зарубежные позиции и заказы с постоплатой.

Сервис работает в более чем 1400 банкоматах Ozon Банка, установленных в свыше 170 городах и населённых пунктах России. Компания планирует расширять сеть устройств и рассматривает возможность увеличить лимит суммы заказа.

Появление наличной оплаты расширяет аудиторию маркетплейса: по данным аналитиков, значительная часть покупателей в малых городах по-прежнему предпочитает платить наличными. Для Ozon это также способ загрузить собственную банкоматную сеть и сократить издержки на инкассацию.

Источник: Ozon; ТАСС, 28 сентября 2026 г.