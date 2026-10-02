МРОТ с 2027 года может вырасти до 28 935 рублей

Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект федерального закона № 619-9, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года. Согласно документу, новая планка составит 28 935 рублей, что на 1 842 рубля выше текущего показателя в 27 093 рубля. Инициатива направлена на обеспечение роста реальных доходов граждан и синхронизацию минимальной зарплаты с медианной.

Как изменение повлияет на бизнес и сотрудников

Повышение МРОТ автоматически влечет за собой пересмотр всех выплат, привязанных к этому показателю. В первую очередь это касается:

Оплаты больничных листов. Пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из МРОТ, если стаж работника менее 6 месяцев или его заработок ниже минимума. С нового года максимальный размер пособия за полный месяц не сможет быть меньше 28 935 рублей.

Пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из МРОТ, если стаж работника менее 6 месяцев или его заработок ниже минимума. С нового года максимальный размер пособия за полный месяц не сможет быть меньше 28 935 рублей. Отпускных. Для сотрудников, работающих неполный месяц или имеющих низкий официальный доход, отпускные также будут пересчитаны с учетом новой базы.

Для сотрудников, работающих неполный месяц или имеющих низкий официальный доход, отпускные также будут пересчитаны с учетом новой базы. Зарплатных надбавок.Работодатели обязаны привести оклады всех сотрудников, получающих менее 28 935 рублей, к новому уровню. Это касается как штатных работников, так и совместителей при полной ставке.

Что нужно сделать работодателям заранее

Хотя закон вступит в силу только с начала следующего года, подготовку следует начинать уже сейчас. Кадровым службам и бухгалтерии необходимо провести аудит фонда оплаты труда, выявить сотрудников с зарплатами ниже нового порога и заложить дополнительные расходы в бюджет на 2027 год. Также важно проверить локальные нормативные акты и трудовые договоры на соответствие будущим требованиям.

Для автоматизации контроля изменений в трудовом законодательстве и своевременного обновления внутренних регламентов рекомендуется использовать специализированные сервисы. Например, платформа новости госзакупок от Neiro Tender оперативно публикует актуальные правовые изменения, которые могут повлиять на исполнение государственных контрактов и кадровое администрирование.

Источник:

Проект Федерального закона № 619-9 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”».

Материал носит информационный характер. Окончательная редакция закона может отличаться после прохождения процедур.