Рынок регистраторов ценных бумаг трансформируется в цифровую инфраструктуру финансового рынка

В ближайшие пять лет рынок регистраторов – компаний, ведущих официальный учет владельцев ценных бумаг конкретных эмитентов, – будет превращаться из узкоспециализированного учетного сегмента в элемент интегрированной цифровой инфраструктуры финансового рынка. Об этом говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть у «Ведомостей».

Для успешной трансформации участникам рынка потребуется сочетать финансовую устойчивость и технологическую гибкость с возможностью предлагать эмитентам и инвесторам комплексные решения. Такое мнение выразила директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская.

Позиции лидеров на рынке регистраторов будут во многом зависеть от способности объединять различные сервисы на единой платформе, а также обеспечивать высокий уровень киберустойчивости и операционной надежности.

По словам Фивейской, в долгосрочной перспективе сохранится концентрация рынка: крупнейшие регистраторы продолжат доминировать. При отсутствии изменений, в том числе законодательных, такая структура останется неизменной десятилетиями.