Институт СТЭИ поздравляет Президента России Владимира Путина с днём рождения

7 октября 2026 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения. Институт социальных теорий, экологии и искусства, участники и партнёры его культурных проектов присоединяются к поздравлению главы государства и выражают признательность за поддержку отечественного искусства, библиотечного дела и творческих инициатив, сохраняющих культурный код России.

Для Института СТЭИ эта благодарность имеет конкретное содержание. Начиная с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Институт вместе с партнёрами реализовал четыре масштабных проекта: Второй Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса, VIII Большой литературно-музыкальный фестиваль «Рихтеровские встречи», Третий Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса «Международная культурная дипломатия Россия – Китай» и Московский фестиваль «Библиотеки как территория креативных индустрий. К 140-летию сети общедоступных библиотек Москвы».

Программы четырёх проектов включали более 650 культурных событий. Суммарно по всем проектам число партнёрских площадок составило 347. Программы «Рихтеровских встреч» 2023 года и фестиваля Гилельса 2024 года включали выступления более 500 артистов и творческих участников. За этими цифрами стоят концертные залы и библиотеки, музеи и музыкальные школы, признанные мастера и начинающие исполнители, российские и зарубежные партнёры.

Каждый из четырёх проектов получил внимание главы государства, выраженное в президентских приветствиях. В обращениях к музыкальным фестивалям Владимир Путин подчёркивал значение преемственности исполнительской школы, сохранения отечественного культурного наследия и международного гуманитарного сотрудничества. В приветствии участникам церемонии награждения в рамках библиотечного фестиваля Президент особо отметил подвижнический труд библиотекарей и их вклад в образование и воспитание молодёжи.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всего коллектива Института СТЭИ, наших партнёров и участников проектов сердечно поздравляю Вас с днём рождения. Ваше историческое решение о создании Президентского фонда культурных инициатив открыло для творческого сообщества новые возможности. Для нас президентская поддержка воплотилась в конкретных делах: в концертах и выставках, международных гастролях, поддержке молодых исполнителей, признании труда библиотекарей. Это возможность служить России своим профессиональным трудом, сохранять её наследие и создавать то, что будет передано следующим поколениям», – обращается к главе государства руководитель Института СТЭИ, член Союза Писателей России Вадим Петров.

Президентский фонд культурных инициатив был создан Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287. За время работы Фонд поддержал почти 12 тысяч проектов. Президентские гранты помогают творческим командам воплощать замыслы, объединять партнёров и расширять доступ людей к культурным ценностям. Созданная система поддержки охватывает культуру, искусство и креативные индустрии, связывая сохранение наследия с развитием новых творческих практик.

Для классического искусства такая поддержка имеет долгосрочное значение. Исполнительская школа существует благодаря постоянной работе педагогов, сценической практике молодых музыкантов, требовательности к качеству исполнения и возможности встречаться с мастерами. Библиотечное дело также нуждается в непрерывном развитии: книга должна находить своего читателя, историческое наследие – современного исследователя, а библиотека – новые способы быть полезной человеку.

Проекты Института СТЭИ соединяют эти задачи. Они раскрывают культуру как наследие, профессиональный труд, общественное служение и ресурс развития страны. Государственная поддержка позволяет придавать этой работе необходимый масштаб, обеспечивать её последовательность и привлекать новых участников.

За фестивальными программами стоит работа организационных комитетов. В 2022 году оргкомитет фестиваля имени Эмиля Гилельса возглавлял руководитель проекта, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ромуальд Ромуальдович Крылов-Иодко. Председателем оргкомитетов «Рихтеровских встреч» 2023 года, фестиваля Гилельса 2024 года и библиотечного фестиваля выступала заместитель Председателя Совета Федерации Инна Юрьевна Святенко. В разные годы в состав сопредседателей входили Степан Владимирович Орлов, Ромуальд Ромуальдович Крылов-Иодко, Вадим Олегович Петров, Владимир Евгеньевич Коптев-Дворников, Кирилл Петрович Гилельс и другие представители культурного и экспертного сообщества.

Художественный руководитель музыкальных фестивалей – пианист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Михайлович Александров, которому на этой неделе исполняется 80 лет. Его многолетняя исполнительская и просветительская деятельность, глубокое знание фортепианного репертуара и внимание к молодым музыкантам определяют художественный характер проектов. В фестивальных программах встречаются поколения, разные исполнительские традиции и разные способы разговора со слушателем. Неизменными остаются уважение к произведению, профессиональная требовательность и высокая ответственность артиста перед публикой.

«В год 80-летия Михаила Михайловича Александрова особенно ясно понимаешь, что преемственность культуры создаётся людьми. Их знаниями, вкусом, верностью профессии, готовностью отдавать опыт молодым. Мы благодарны нашему художественному руководителю за масштаб замыслов, за требовательность к результату и за умение объединять музыкантов вокруг большого дела. Поддержка таких мастеров и продолжение их труда имеют значение для будущего всей отечественной исполнительской школы», – отмечает Вадим Петров.

Второй Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса, основная программа которого прошла 14–19 октября 2022 года, стал посвящением выдающемуся пианисту и его служению отечественной культуре. Название проекта – «Неповторимый Эмиль Гилельс – великий пианист и посол российской культуры» – отражало его замысел: показать масштаб личности музыканта, объединившего высочайшее исполнительское мастерство, внутреннее достоинство и международное признание.

Поддержка Президентского фонда культурных инициатив позволила расширить программу и включить в неё исторические залы Московской консерватории. В Большом зале звучала музыка для фортепиано с оркестром, в Малом и Рахманиновском залах были представлены сольные и камерные программы. Фестиваль включал более 70 событий на 43 площадках, а партнёрами и соорганизаторами выступили более 60 организаций.

Особое место заняло обращение к документальному наследию Гилельса. В Доме Пашкова Российской государственной библиотеки была представлена мемориальная выставка из семейного архива музыканта. Выставочные проекты, показы фильма «Мелодия длиною в жизнь…», концерты-беседы и лекции помогали увидеть за именем великого пианиста личность, эпоху и историю российской исполнительской школы. Встречи с музыкой выходили за пределы привычной концертной афиши, приходили в библиотеки, музеи и образовательные учреждения.

В приветствии участникам, организаторам и гостям фестиваля от 14 октября 2022 года Владимир Путин отметил вклад проекта в сохранение творческого наследия Эмиля Гилельса и «продвижение ценностей академической музыкальной культуры». Эта оценка выражает смысл фестиваля: сохранять великое имя через продолжение живой исполнительской традиции.

Следующим этапом стали VIII Большие литературно-музыкальные «Рихтеровские встречи», проходившие с 23 сентября по 9 ноября 2023 года. Фестиваль, возникший в год столетия Святослава Рихтера, развивает идею единства искусств под девизом «Слово, Книга, Искусство». В 2023 году программа была посвящена юбилеям Сергея Рахманинова, Ивана Тургенева, Максима Горького и Алексея Лосева.

Программа фестиваля включала более 100 мероприятий на 42 площадках. Фортепианные и камерные концерты, литературные композиции, спектакли, выставки, выступления музыковедов и международные научные конференции раскрывали многообразие отечественной культуры. Значительная часть событий была открыта для свободного посещения, позволяя людям разных поколений знакомиться с высоким искусством и открывать для себя новые имена.

На открытии в Большом зале Московской консерватории выступили Александр Ключко, Алексей Мельников и Иван Бессонов с Концертным симфоническим оркестром под управлением Анатолия Левина. В программе фестиваля были представлены Екатерина Мечетина, Владимир Овчинников, Сергей Давыдченко, Валентин Малинин, «Брамс-трио» и другие известные исполнители. Встреча признанных мастеров и молодых лауреатов стала практическим выражением преемственности российской музыкальной школы.

Литературная и научная составляющие дополняли концертную программу. Выставка «Арбатский Сократ» обращала внимание к наследию Алексея Лосева, экспозиция «С. Рахманинов в исполнении С. Рихтера» соединяла творчество композитора и искусство его интерпретатора. На международной конференции «Иван Тургенев – русский писатель в Европе» прозвучали 33 доклада. Заключительный концерт 9 ноября в Малом зале Московской консерватории объединил литературное слово и музыку.

В президентском приветствии от 30 сентября 2023 года подчёркнуто значение фестиваля для «сбережения и развития великих традиций отечественной культуры» и приобщения подрастающего поколения к историческому и духовному наследию. Для организаторов эта задача остаётся определяющей: сделать наследие частью сегодняшней интеллектуальной и художественной жизни.

В 2024 году III Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса получил международное развитие. Тема «Международная культурная дипломатия Россия – Китай» была связана с 75-летием образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между нашими странами.

Московскую часть фестиваля предваряли пять концертов, а также творческие встречи в Китае. С 13 по 19 сентября российские и китайские музыканты выступали в Пекине, Шанхае, Ланфане и Ханчжоу. Россию представляли победитель Международного конкурса имени П. И. Чайковского 2023 года Сергей Давыдченко и лауреат международных конкурсов Виталий Петров. Вместе с ними в программе участвовали китайские пианисты Мао Сюаньи и Вэй Цзэцзянь. Состоялся мастер-класс Михаила Александрова.

Программа фестиваля включала более 86 событий на 42 площадках и выступления свыше 400 артистов. В состав участников входили 54 солиста, три симфонических оркестра и 35 артистов балета. Концерты, выставки, творческие встречи и просветительские программы раскрывали значение наследия Гилельса для современного музыкального мира.

Российская часть открылась 30 сентября в Большом зале Московской консерватории. В концерте участвовали «Брамс-трио», молодые пианисты Глеб Романчукевич и Кирилл Роговой, Концертный симфонический оркестр консерватории под управлением Анатолия Левина. Программа продолжилась выступлениями в концертных залах, библиотеках, музеях и музыкальных школах, а также выставками, посвящёнными Гилельсу и его эпохе.

В приветствии от 30 сентября 2024 года Владимир Путин отметил международный статус фестиваля и подчеркнул, что «успешно прошли гастроли наших мастеров в Китайской Народной Республике». Президент связал значение проекта с духовностью, просвещением и развитием международного гуманитарного сотрудничества.

«Русская музыкальная культура обладает огромной объединяющей силой. Она позволяет говорить о нашей стране через талант, достоинство и созидание. Когда российские и китайские музыканты выходят на одну сцену, вместе работают над произведением, знакомят слушателей со своими традициями, формируется доверие. Такие отношения складываются благодаря профессиональному уважению и совместному труду. Именно поэтому культурная дипломатия имеет долгосрочное значение для России», – считает Вадим Петров.

Ещё одним крупным направлением работы стал Московский фестиваль «Библиотеки как территория креативных индустрий. К 140-летию сети общедоступных библиотек Москвы». В юбилейный 2024 год он объединил историческую память о становлении городской библиотечной сети с обсуждением её будущего.

Программа фестиваля включала около 400 мероприятий на 220 площадках. В неё вошли 91 лекция, 59 литературно-музыкальных композиций и концертов, 54 литературные встречи, 45 выставок, 30 театральных постановок, 15 показов документальных фильмов, 12 юбилейных программ библиотек и другие события. Фестиваль показал библиотеку как место встречи литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, образования и современных творческих практик.

Юбилейная программа включала выставки об истории библиотек и их роли в жизни Москвы, профессиональные дискуссии, художественные и фотографические конкурсы. На круглом столе «Digital Art документы в фондах библиотек, музеев и архивов: как собираем, храним, используем» обсуждались вопросы сохранения цифрового искусства. Историческая миссия библиотеки получила современное продолжение: сохранять и делать доступными культурные произведения независимо от того, в какой форме они создаются.

Практический результат работы с молодёжью показал конкурс «Читающая Москва». В нём участвовали учащиеся 15 учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Было представлено более 75 работ в области живописи, графики, дизайна и архитектуры; произведения победителей вошли в выставочную экспозицию. Через собственное творчество молодые участники осмысляли значение книги, чтения и библиотек в жизни современного города. Итоги конкурса «Читающая Москва».

Особым событием стала церемония вручения золотой медали «За заслуги в библиотечном деле», состоявшаяся 9 ноября в Российской государственной библиотеке. Награды получили 160 библиотечных работников. Это стало признанием многолетнего профессионального служения людей, сохраняющих знания, помогающих читателям и поддерживающих культурную преемственность.

В приветствии участникам церемонии от 9 ноября 2024 года Владимир Путин назвал проект «важной, благородной и очень востребованной инициативой». Глава государства подчеркнул, что библиотеки остаются «уникальными хранилищами знаний, центрами просвещения, информации и досуга для людей разных поколений».

«Библиотека – один из важнейших общественных институтов, через которые страна воспроизводит свой интеллектуальный потенциал. Здесь человек учится понимать текст, задавать вопросы, работать с источниками и формировать собственное суждение. Здесь возникают интерес к истории, уважение к языку, потребность в знаниях. Поддерживая библиотечное дело, государство вкладывает средства в человеческий капитал и способность общества к развитию», – подчёркивает Вадим Петров.

Четыре проекта объединяет общая задача – сохранять культурный код России через деятельное участие людей. Музыкальное наследие продолжает жить в исполнении. Литературное наследие – в чтении, исследовании и обсуждении. Профессиональные традиции – в передаче опыта. Историческая память – в достоверных документах, выставках и содержательном разговоре с молодёжью.

«Созданная по инициативе Президента России система поддержки культуры отражает глубокое понимание её институциональной роли в жизни страны. Культурные коды российской экономики исторически складывались из уважения к труду и мастерству, стремления к знанию, ответственности перед обществом и готовности созидать ради общего блага. Эти ценности формируют доверие, соединяют поколения, определяют качество человеческого капитала и служат опорой развития и защиты национальных интересов. Владимир Владимирович Путин последовательно поддерживает эту связь культуры, экономики и государственного строительства. Президентская поддержка позволяет воплощать её в конкретных делах: сохранять исполнительские школы, открывать дорогу молодым талантам, развивать библиотеки как центры знания и просвещения. Именно так культурное наследие становится действующей силой, укрепляющей суверенитет и обеспечивающей долгосрочное развитие России», – подчеркнул руководитель Института СТЭИ Вадим Петров.

Государственная поддержка помогает соединять эти усилия и придавать им устойчивость. Концертная программа становится поводом для сотрудничества учреждений, выставка – началом исследовательской работы, выступление молодого музыканта – важным этапом его профессионального пути. Так формируются связи, которые продолжают работать и после завершения фестиваля.

«Внимание национального лидера к культуре имеет стратегическое значение. Величие России опирается на её историческую память, духовную силу, научные и художественные достижения, на талант и труд людей. Созданная по решению Владимира Владимировича Путина система поддержки культурных инициатив помогает превращать этот потенциал в конкретные результаты. Культура становится движущей силой развития страны, укрепляет её суверенитет, соединяет поколения и открывает новые возможности для созидания», – отмечает руководитель Института СТЭИ.

По словам Вадима Петрова, президентская поддержка означает для творческих команд доверие и ответственность. Она предполагает высокий профессиональный уровень, бережное отношение к наследию, открытость для нового поколения и готовность работать в интересах страны.

«Владимир Владимирович, мы благодарны Вам за внимание к классическому исполнительскому искусству, библиотечному делу и творческим инициативам. Наш ответ на это доверие – продолжать работу, поддерживать талант, объединять партнёров, сохранять и приумножать культурное достояние России. Мы видим в этом своё профессиональное призвание и гражданский долг.

С днём рождения, господин Президент! Многая и благая лета! Эти слова я произношу от имени всего коллектива Института СТЭИ, участников и партнёров наших проектов. Желаем Вам крепкого здоровья, сил и успехов в служении Отечеству. Мы, представители классического исполнительского искусства, библиотечного дела и творческих индустрий, объединённые нашими проектами, всегда с Вами. Вы можете рассчитывать на нас в любое время – в труде, в созидании, в сохранении и развитии культуры нашей великой страны!» – поздравляет Вадим Петров.

Институт социальных теорий, экологии и искусства – негосударственная научно-методическая организация в области стратегического и операционного консультирования. Институт реализует проекты в сфере общественных наук, экологии и искусства, связанные с отраслевыми, международными, корпоративными, региональными и функциональными стратегиями, отраслевой аналитикой, повышением эффективности деятельности организаций, организационным дизайном и управлением талантами. В число направлений его работы входит информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов. Институт СТЭИ входит в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Минэкономразвития России.

Одно из основных направлений деятельности Института СТЭИ – проекты в области креативных, или творческих, индустрий. Среди них:

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