Гастроли всемирно известного танцевального шоу «Огни Анатолии»

От
Семен Софин
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Танцевальное шоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia)
Танцевальное шоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia)

Этой осенью Россия станет свидетелем одного из самых масштабных культурных событий года. С 22 октября по 25 ноября пройдут гастроли всемирно известного танцевального шоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia). Тур, организованный SA Organization Group при поддержке туроператора Intourist, охватит 15 городов — от Калининграда до Красноярска.

«Огни Анатолии» — это не просто концерт, а уникальный синтез древних традиций и современного сценического языка. Как отметили организаторы тура, для них этот проект имеет особое значение: «Это возможность представить российской аудитории живую культуру, в которой соединяются история, традиции и современный сценический язык. Мы тщательно подходим к каждому этапу, чтобы в каждом из 15 городов зрители увидели постановку международного уровня».

Танцевальноешоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia)
Танцевальное шоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia)

Шоу, объединяющее более 50 профессиональных танцоров, обещает стать главным культурным событием осеннего сезона. В программе — головокружительное разнообразие стилей: от народных танцев и балета до модерна, сопровождаемое сменой ярких костюмов каждые две минуты и зрелищными декорациями, воссоздающими эпоху древних цивилизаций.

Селин Дион в одном из интервью назвала «Огни Анатолии» «роскошным шоу», а Род Стюарт назвал его «очень впечатляющим, великолепным шоу». Шакира охарактеризовала постановку как «величественный синтез Востока и Запада». Такие оценки неудивительны: коллектив действительно соединяет, казалось бы, несовместимое — древнюю мифологию и современную хореографию, народные ритмы и сценическую эстетику XXI века.

За 25 лет своего существования «Огни Анатолии» завоевали любовь более 50 миллионов зрителей в 100 странах мира. Коллектив выступал на лучших площадках планеты, включая Madison Square Garden в Нью-Йорке и Palais des congrès в Париже.

Шоу несколько лет подряд удерживало два рекорда Книги рекордов Гиннесса: за самое быстрое исполнение танца (241 па в минуту) и за наибольшую аудиторию — 400 000 зрителей одновременно. Сегодня коллектив входит в тройку крупнейших танцевальных проектов мира.

Танцевальноешоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia)
Танцевальное шоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia)

Идея шоу зародилась еще в 1999 году. Тогда из 750 претендентов были отобраны 90 лучших танцоров, которые полтора года ежедневно репетировали, прежде чем представить премьеру.

Успех был мгновенным: билеты раскупались на месяцы вперед, а мировое турне пришлось отложить из-за ажиотажа на родине. Тем не менее, с 2002 года шоу покорило весь мир, выступив более 8500 раз в 109 странах. В основе постановки — удивительная мифология Анатолии, ее богатая культура и история. Легендарный коллектив стремится показать миру «бессмертный огонь Анатолии», рожденный из древней мозаики любви и мира.

В Москве шоу уже с успехом проходило в 2015 году, став одним из главных событий года. Теперь у жителей 15 российских городов вновь появится шанс увидеть это грандиозное действо своими глазами.

Подробности и расписание гастролей — на сайте: https://fireofanatolia.ru

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