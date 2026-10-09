Этой осенью Россия станет свидетелем одного из самых масштабных культурных событий года. С 22 октября по 25 ноября пройдут гастроли всемирно известного танцевального шоу «Огни Анатолии» (Fire of Anatolia). Тур, организованный SA Organization Group при поддержке туроператора Intourist, охватит 15 городов — от Калининграда до Красноярска.

«Огни Анатолии» — это не просто концерт, а уникальный синтез древних традиций и современного сценического языка. Как отметили организаторы тура, для них этот проект имеет особое значение: «Это возможность представить российской аудитории живую культуру, в которой соединяются история, традиции и современный сценический язык. Мы тщательно подходим к каждому этапу, чтобы в каждом из 15 городов зрители увидели постановку международного уровня».

Шоу, объединяющее более 50 профессиональных танцоров, обещает стать главным культурным событием осеннего сезона. В программе — головокружительное разнообразие стилей: от народных танцев и балета до модерна, сопровождаемое сменой ярких костюмов каждые две минуты и зрелищными декорациями, воссоздающими эпоху древних цивилизаций.

Селин Дион в одном из интервью назвала «Огни Анатолии» «роскошным шоу», а Род Стюарт назвал его «очень впечатляющим, великолепным шоу». Шакира охарактеризовала постановку как «величественный синтез Востока и Запада». Такие оценки неудивительны: коллектив действительно соединяет, казалось бы, несовместимое — древнюю мифологию и современную хореографию, народные ритмы и сценическую эстетику XXI века.

За 25 лет своего существования «Огни Анатолии» завоевали любовь более 50 миллионов зрителей в 100 странах мира. Коллектив выступал на лучших площадках планеты, включая Madison Square Garden в Нью-Йорке и Palais des congrès в Париже.

Шоу несколько лет подряд удерживало два рекорда Книги рекордов Гиннесса: за самое быстрое исполнение танца (241 па в минуту) и за наибольшую аудиторию — 400 000 зрителей одновременно. Сегодня коллектив входит в тройку крупнейших танцевальных проектов мира.

Идея шоу зародилась еще в 1999 году. Тогда из 750 претендентов были отобраны 90 лучших танцоров, которые полтора года ежедневно репетировали, прежде чем представить премьеру.

Успех был мгновенным: билеты раскупались на месяцы вперед, а мировое турне пришлось отложить из-за ажиотажа на родине. Тем не менее, с 2002 года шоу покорило весь мир, выступив более 8500 раз в 109 странах. В основе постановки — удивительная мифология Анатолии, ее богатая культура и история. Легендарный коллектив стремится показать миру «бессмертный огонь Анатолии», рожденный из древней мозаики любви и мира.

В Москве шоу уже с успехом проходило в 2015 году, став одним из главных событий года. Теперь у жителей 15 российских городов вновь появится шанс увидеть это грандиозное действо своими глазами.

Подробности и расписание гастролей — на сайте: https://fireofanatolia.ru