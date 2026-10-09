В России возвращается практика двухэтапной индексации пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возвращении механизма двукратного повышения пенсионных выплат, который был приостановлен в 2019 году. Соответствующие параметры уже включены в бюджет Социального фонда на 2027 год.

Первый этап индексации пройдет 1 февраля 2027 года. Выплаты будут увеличены на уровень фактической инфляции за предыдущий период. По прогнозам ведомств, рост потребительских цен по итогам 2026 года составит 6,8%.

Второй этап запланирован на 1 апреля 2027 года. Он коснется только страховой части пенсии. Размер прибавки будет зависеть от динамики роста фонда оплаты труда в стране за 2026 год.