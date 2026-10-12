Минцифры: власти работают над защитой дата-центров от ударов БПЛА

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что власти совместно с Министерством обороны решают вопрос защиты дата-центров от ударов беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Об этом министр сообщил на заседании IT-комитета.

«Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению», — сказал Шадаев.

Министр подчеркнул, что компания «Яндекс» подверглась беспрецедентной атаке. Накануне утром компания сообщила об остановке центра обработки данных во Владимире после налета БПЛА, что спровоцировало сбой в работе части её сервисов. К вечеру воскресенья доступ к ним начали восстанавливать.

Также на прошлой неделе пострадала инфраструктура дата-центров «Яндекса» в Калуге и Сасово.