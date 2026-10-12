OSSMA - продукт года созданный компанией ifoam

Российский рынок бытовой химии входит в период серьёзных трансформаций. После ухода западных гигантов освободились заметные ниши, однако занять их удалось не всем: преимущество получили те, кто способен быстро перестраиваться, вкладывать средства в качество и мыслить масштабно. ООО «Система», развивающее российский бренд ifoam, — наглядный пример такого игрока.

В мае в Санкт-Петербурге компания представила свои продукты международному жюри. По итогам экспертизы одним из лидирующих продуктов стало новое средство OSSMA, которое подтвердило статус обладателя звания «Продукт года» и было признано одним из лучших товаров, безопасных в применении в быту.

Ода новому лидеру чистоты

Российский производитель бытовой химии действительно создал универсальное средство для домохозяек. OSSMA демонстрирует высокое качество исполнения и соответствует строгим стандартам безопасности, что особенно важно для продукции, используемой в домашних условиях. Престижное звание для производителя — не просто награда, а объективный маркер того, что стратегия, основанная на качестве, работает.

Цель компании ООО «Система» шире простого получения признания — укрепить позиции внутри страны и выйти на международную арену. Российский потребитель голосует рублём, а эксперты — статусом и репутацией.

От автохимии к универсальному использованию

Сегодня ifoam — это уже не просто бытовая химия. Бренд формирует экосистему продуктов из трёх основных сегментов: профессиональный уход за автомобилем, товары для дома и отдельная линейка для всей семьи.

Выход в семейный и детский сегмент — шаг стратегический. Он требует максимальных стандартов безопасности, строгой сертификации и высокого доверия. Это не просто расширение ассортимента, а заявка на внимание самой требовательной аудитории.

За последние три года компания провела полную реконфигурацию бизнеса. Генеральный директор Газанфар Гулуев отмечает три ключевых направления развития: люди, технологии и ассортимент.

Рост через инвестиции: цифры и факты

Команда. Создание значительного числа новых рабочих мест — не формальная отчётность, а формирование команды под масштабные задачи. Обновлённая команда ifoam называет себя «новыми героями чистоты»: это опытные технологи и управленцы, готовые к экспансии.

Качество как стандарт. В 2025–2026 годах проведена масштабная модернизация технологических процессов. Это не косметические улучшения, а пересмотр формул и производственных циклов. Цель — превзойти стандарты, к которым привык потребитель.

«Продукт года». Признание OSSMA продуктом года подтверждает, что российский производитель способен создавать конкурентоспособную продукцию мирового уровня.

ifoam ставит амбициозную, но реалистичную цель: масштабировать производство и выйти на международные рынки. Российской химической промышленности нужны бренды-флагманы, способные конкурировать не ценой, а качеством и инновациями.