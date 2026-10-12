На фоне планов строительства нового следственного изолятора на 4 000 мест в Московской области стоимостью почти 40 млрд рублей общественный деятель и правозащитник Семён Борисович Ланцет выступил с инициативой развития комплексных центров пробации, ресоциализации и социальной адаптации осуждённых.

Эту тему Семён Борисович обсудил с супругой — председателем МОО «Единство» Марией Павловной Ланцет. В ходе беседы особое внимание было уделено эффективности государственных расходов в период проведения специальной военной операции и необходимости предупреждения повторной преступности.

«Я не предлагаю отказываться от ответственности за преступления. Я предлагаю принципиально изменить подход к исправлению человека. Нельзя рассчитывать, что сама по себе изоляция научит его жить на свободе», — отметил Семён Ланцет.

По его замыслу, комплексные центры должны объединять временное проживание, трудоустройство, профессиональное обучение, психологическую и социальную поддержку. Взаимодействие ФСИН, уголовно-исполнительных инспекций, социальных служб, работодателей и общественных организаций позволит сопровождать человека на пути возвращения к законопослушной жизни.

«Не нужно создавать ещё одну бюрократическую структуру. Нужно создать условия, чтобы человеку было куда прийти после освобождения, где жить, работать, получать помощь и доказывать своим поведением, что он способен стать полноценным участником общества», — подчеркнул автор инициативы.

Отдельное предложение касается совершенствования законодательства: Семён Ланцет предлагает рассмотреть возможность замены неотбытой части наказания специальной более мягкой мерой с прохождением программы ресоциализации в таком центре сроком до четырёх лет. Решение должно приниматься судом индивидуально, после отбытия предусмотренной законом части наказания и оценки поведения осуждённого за весь период.

«Суд должен видеть весь путь человека — от первых дней наказания до момента обращения с ходатайством».

Председатель МОО «Единство» Мария Павловна Ланцет поддержала инициативу и рассматривает создание отдельной некоммерческой организации для запуска пилотного центра. Для реализации проекта предполагается подготовить необходимые документы и обратиться за государственной материальной поддержкой, в том числе грантовой.

Инициатива направлена на сотрудничество государства и общественных организаций, снижение повторной преступности и повышение общественной безопасности.

«Мы должны научиться не только наказывать человека, но и возвращать его обществу».

Семён Борисович Ланцет — общественный деятель, правозащитник, идейный основатель и инициатор создания МОО «Единство», автор общественных и законодательных инициатив в сфере уголовно-исполнительной системы, пробации и ресоциализации осуждённых.