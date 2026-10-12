«Яндекс» не может назвать сроки восстановления дата-центров после атак беспилотников

Компания «Яндекс» пока не готова сообщить, когда удастся восстановить оборудование дата-центров в Сасово и Калуге, пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в обращении к сотрудникам и пользователям, опубликованном 9 октября. Компания продолжает оценивать масштаб ущерба и предупреждает о возможных перебоях в работе сервисов.

За два дня под удары попали два центра обработки данных. В ночь на 8 октября беспилотники атаковали объект в Сасово Рязанской области, где произошёл пожар, после которого работу площадки полностью остановили. Утром 9 октября пострадал ещё один дата-центр в Калуге — несколько его модулей оказались полностью выведены из строя. В обоих случаях сотрудники компании не пострадали.

В «Яндексе» назвали дата-центры своим «железным сердцем» и подчеркнули, что от их работоспособности зависят сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Речь идёт не только о поиске, навигации, музыке и других приложениях, но и об инфраструктуре, обеспечивающей работу сторонних компаний.

В компании признали, что восстановление оборудования представляет собой сложную задачу. Специалисты продолжают работать на повреждённых объектах, однако оценить сроки завершения ремонта пока не могут.

Ранее пользователи столкнулись с перебоями в работе интернет-сервисов после атаки на дата-центр в Сасово. Жалобы поступали в том числе из Петербурга. Проблемы затронули «Яндекс.Почту», а также сервис недвижимости «Циан», который сообщил о сбое на стороне инфраструктурного партнёра.