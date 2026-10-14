Когда заработают сервисы Яндекса: хронология сбоя 2026 года и статус восстановления

Полного восстановления сервисов Яндекса официально ещё не объявлено. Компания подтверждает поэтапное возвращение функций в круглосуточном режиме, но точную дату не называет. По оценкам экспертов, полное восстановление инфраструктуры может занять от нескольких недель до месяцев, а в тяжёлом сценарии — до 1,5–2 лет.

Практический ответ на вопрос «когда заработает»:

Сегодня: часть сервисов уже работает — Поиск, Алиса, Карты, Почта, Такси/Go, Яндекс Пэй, рекламные сервисы;

часть сервисов уже работает — Поиск, Алиса, Карты, Почта, Такси/Go, Яндекс Пэй, рекламные сервисы; Ограничения: полного восстановления всех сервисов и дата-центров пока нет; официального срока компания не называет.

полного восстановления всех сервисов и дата-центров пока нет; официального срока компания не называет. Полное восстановление: несколько недель и месяцев (экспертные оценки), ремонт машинных залов — около года.

Хронология событий

8 октября

В ночь с 7 на 8 октября в результате атаки БПЛА на дата-центр Яндекса в Сасове (Рязанская область) начался пожар, площадка была полностью остановлена. Ночью Yandex Cloud зафиксировал перебои с электропитанием, затем — первые сбои в работе приложений и сайтов. Крупные СМИ подтвердили пожар утром. Днём и вечером — новая волна жалоб на работу российских сайтов и банков. В Яндексе заявили, что оценивают масштаб ущерба и не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. Акции компании на Мосбирже подешевели на 3,4%.

9 октября

Дата-центр в Сасове по-прежнему не восстановлен. Ночью БПЛА атаковали второй дата-центр Яндекса — в Калуге: несколько технологических модулей полностью выведены из строя. Возможны сбои в работе сервисов.

10 октября

Яндекс внёс изменения в пользовательское соглашение, включив атаки БПЛА и ракет в перечень обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11 октября

Атакован третий дата-центр — во Владимире, работа объекта полностью прекращена. Итого с 8 по 11 октября повреждены три из четырёх основных ЦОДов компании: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях.

12–13 октября

Постепенное возвращение сервисов. Начали восстанавливаться Поиск, Алиса, Карты, Такси, Почта. По Яндекс Пэй восстановление шло поэтапно. Ряд функций оставался недоступным, Yandex Cloud продолжал работать в аварийном режиме.

14 октября

Частичное восстановление продолжается. Пользователи по-прежнему сообщают о неполадках в Яндекс Go, Яндекс Музыке, поиске, Яндекс Пэй. Восстановлена работа рекламных сервисов (РСЯ, Adfox, кабинет для агентств), умного дома с Алисой и Яндекс Драйва. Полного восстановления нет.

Когда сервисы заработают полностью

Официальных сроков полного восстановления Яндекс не называет. Оценка масштаба ущерба продолжается, компания не подтверждала сохранность всего оборудования и не приводила сроков ремонта инфраструктуры.

Экспертные оценки (по публикациям «Коммерсанта» и других изданий):

Здания: на ремонт пострадавших зданий и инженерных систем уйдут месяцы;

на ремонт пострадавших зданий и инженерных систем уйдут месяцы; Машинные залы: на устранение повреждений машинных залов — около года;

на устранение повреждений машинных залов — около года; Пессимистичный прогноз: в отдельных сценариях полное восстановление может затянуться до полугода и даже до 1,5–2 лет.

При этом темпы возвращения сервисов оказались быстрыми: компании удалось распределить нагрузку на работающие дата-центры и, возможно, задействовать мощности партнёров. Это снижает тревогу инвесторов, но не отменяет того, что выведена из строя значительная часть инфраструктурной мощности.

Масштаб повреждений

Дата-центры: повреждены 3 из 4 основных ЦОДов компании — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях;

повреждены 3 из 4 основных ЦОДов компании — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях; Нагрузка: инфраструктура обслуживала более 84 сервисов и свыше 64 тысяч клиентов Yandex Cloud;

инфраструктура обслуживала более 84 сервисов и свыше 64 тысяч клиентов Yandex Cloud; Пострадавшие: сбои затронули не только сам Яндекс, но и сервисы на Yandex Cloud — Циан, Авито, Бруснику, Twinby, Астрал, сайты СМИ и операторов связи.

Что делать пользователям

проверьте, проблема именно в сервисе, а не в приложении;

повторите вход позже, если функция ещё не восстановлена;

не вводите данные на сторонних сайтах, маскирующихся под Яндекс;

смените пароль, если вы уже вводили данные на подозрительных ресурсах.

На 14 октября 2026 года сервисы Яндекса работают частично: массовые сервисы (Поиск, Карты, Почта, Такси, реклама) возвращены, но с перебоями и ограничениями; Яндекс Пэй, Яндекс 360, Яндекс Диск и Yandex Cloud работают в режиме деградации или аварийном режиме. Точная дата полного восстановления не объявлена. Эксперты ожидают, что это займёт недели и месяцы, а ремонт отдельных узлов — около года.

Источники: Т—Ж (хронология), «Коммерсант», seonews.ru, sib.fm, news.ru, Detector404, Forbes, РБК, 3DNews и другие новостные и отраслевые издания.