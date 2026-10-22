В Московской области планируют открыть новые станции метро до 2030 года

Власти Московской области представили планы по расширению сети метрополитена в регионе. Ближайшим проектом станет открытие станции «Липовая Роща» в Красногорске, которое запланировано на 2027 год. В перспективе эту линию предполагается продлить до микрорайона «Изумрудные холмы».

В Мытищах рассматривается возможность строительства новой станции на Калужско-Рижской линии рядом с московским районом Ярославский. По мнению властей, это решение поможет снизить транспортную нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе, которые регулярно страдают от заторов.

Для Химок предусмотрено продление Таганско-Краснопресненской линии с организацией двух новых станций — «Химки» и «Куркино». Это позволит жителям города быстрее добираться до столицы и разгрузит существующие транспортные артерии.

На юге и востоке Московской области также планируется строительство нескольких станций. В Ленинском округе намечено продление Люблинско-Дмитровской линии до станций «Развилка» и «Володарское шоссе», а Бирюлёвскую ветку планируется дотянуть до «Клубничных Полей», «Лопатино» и «Дрожжино». Для Балашихи предусмотрено развитие Арбатско-Покровской линии со станциями «Восточная» и «Балашиха».

Реализация всех проектов будет осуществляться поэтапно, с учетом приоритетности и экономических возможностей региона. Точные сроки открытия большинства перечисленных станций пока не определены. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что жителей будут регулярно информировать о ходе строительных работ.

«Мы очень надеемся, что экономика и те решения, которые приняты, будут реализованы. До сих пор у нас получалось», — отметил глава региона.